Pescara 3 – Futura Volley Teramo 3-2: il racconto della partita

TERAMO – Esordio col sorriso per la LG Umby Racing Futura Volley Teramo, che espugna il Pala Orfento domando 2-3 la Gara Group Pescara 3 nella prima giornata di Serie B2. Grandiosa partita per le ragazze allenate da Marcela Corzo, che lottano fino alla fine con concentrazione e grande spirito di squadra per portarsi a casa il primo match del nuovo campionato.

Un ottimo sprint iniziale di capitan Di Paolo e compagne viene immediatamente eguagliato dal recupero della squadra adriatica, che si tiene costantemente avanti di 4 chiudendo col parziale di 25-20. Futura che si rialza con determinazione e cattiveria agonistica, lasciando alle rivali pochi spazi in fase offensiva nel secondo set chiuso con un netto 12-25.

Il terzo combattutissimo periodo vede andare nuovamente avanti Pescara 3, che si assicura il primo punto di giornata con una differenza minima di 4 lunghezze, fermando il tabellone sul 25 a 21.

Le biancorosse non si arrendono e, cercando di dare seguito all’ottima pre season, trovano la svolta della contesa e portano a casa il quarto set con il punteggio di 16 – 25.

L’ultimo set vede rompersi l’equilibrio quasi subito, con Teramo che scappa e sfrutta il secondo match point dopo il primo lasciato a vuoto per chiudere 9-15.

Dopo aver portato a casa i primi 2 punti, la LG Umby Racing Futura Volley Teramo ricarica ora le batterie per prepararsi alla seconda giornata di campionato, che si disputerà in trasferta a Pescara il 23 ottobre alle 18.00 contro la Dannunziana, new entry in B2.