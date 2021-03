Pescara 3 – Futura Volley Teramo 3-2: il racconto del match

PESCARA – Terzo ko consecutivo per la LG Impianti Futura Volley Teramo, cui non bastano 101 punti a referto per avere la meglio della Gada Group Pescara 3. Il derby giocato in terra dannunziana, al Pala Orfento, premia le locali al tie-break dopo 131 minuti effettivi di gioco (27-29; 25-17; 25-22; 23-25;15-8). Ko che lascia l’amaro in bocca, soprattutto perché poteva essere l’occasione del riscatto dopo gli ultimi match. Invece arriva una sconfitta che, comunque, non potrà togliere il terzo posto in classifica a Teramo, che ad un match dalla fine della prima fase è a +5 sul Pagliare. Gara da 25 punti di Monica Lestini, miglior realizzatrice dell’incontro con ben 60 attacchi, 13 lo score di Francesca Imprescia e ben 8 i muri a segno delle biancorosse.

Nel primo set, l’avvio è segnato dai colpi vincenti dei due capitani, Imprescia (1-3) e Ronzitti (4-3). Futura che trova subito il nuovo +2 con Mazzagatti (4-6) e sarà poi la stessa numero 12 a firmare il +3 sull’8-11 direttamente dal servizio. La gran giornata in difesa di Caravaggio lancia le adriatiche, che firmano il sorpasso sul 14-13 sfruttando una incomprensione in impostazione delle biancorosse. Cocco allunga 17-15 e l’ex Corinne Perna prova a dare la scossa definitiva al set quando mette giù il 23-19. Lestini avvia la rimonta teramana, momentaneamente interrottasi su un suo tocco out (24-21). La LG Impianti sale in cattedra e si impone annullando 3 set point, poi ai vantaggi lo strappo decisivo è firmato da Cecilia Di Marco, che avvia al 27-29 conclusivo.

Nel secondo set, l’elastico del risultato non si allunga di molto. Spicca ancora la prepotenza agonistica di Monica Lestini, soprattutto sul muro su Ronzitti (5-5) e con un colpo ben piazzato (10-9). Tra le locali si affermano Di Francesco e la solita Perna, specie quando mura Peroni per l’11-8. Altro blocco a segno, stavolta di Montanaro, quando si impone sul tocco di Imprescia per il 15-11. Dubbia segnalazione quando gli arbitri chiamano la palla dentro su un servizio lungo di Dell’Orso e Pescara va sul 16-11. Teramo non riduce il gap, anzi, ci pensa Corinne Perna ad allungare sul 20-14. La Futura accusa il colpo e lascia andare gli ultimi punti, Pescara chiude 25-17 con un lungo di Imprescia che va oltre i 9 metri.

Nel terzo periodo sia viaggia sul filo del pari, con la LG Impianti ad avere il controllo fin dal 2-4 con un ace di Peroni. La Gada Group non ci sta e firma il sorpasso con un violento destro sui 9 metri di Perna in parallela (8-7), ma un muro di Patriarca su Cocco tiene vive le biancorosse. Il sorpasso lo firma la centrale Marta Di Carlo con una fast rapidissima (10-11) e poi ci pensa la solita Lestini a far volare a +4 Teramo con due punti in pochi scambi (10-14). Time out chiamato da Mazzuccato, che carica Pescara e fa effetto, con un recupero adriatico che dimezza il gap. La Gada Group accelera e pesca il mani fuori del muro ospite con Cocco per il 17-17. Futura che non molla e firma il nuovo vantaggio recuperando anche uno svantaggio prima con Mazzagatti e poi con un morbido pallonetto di Lestini (19-20). La squadra di casa mette la freccia nel finale, spinta da capitan Ronzitti e chiude 25-22.

Sostanziale equilibrio nei primi scambi del quarto set, fino ad un momento di black out della Futura che fa scappare Pescara a +3, quando Perna dalla seconda linea colpisce senza muro e fa 7-4. Rientra subito in campo Teramo con un servizio di Imprescia che mette in difficoltà la ricezione locale (7-6) e poi il pari (9-9) arriva su un diagonale out di Cocco. La stessa numero 11 dannunziana, però, si riscatta quando firma il 16-12 con un vantaggio largo ed importante che fa pensare già al successo pescarese. Lestini riavvicina le sue al pareggio (19-18) e mette la sua esperienza contro la giovane squadra di casa. Parallela di Patriarca per il 20-20 e poi altro vincente della ex Roseto-Montorio per il sorpasso ospite. Un tocco out di Ronzitti vale il 21-23 e nel finale è un block-out trovato da Patriarca a dare alla Futura il successo 23-25.

Si va al Tie-Break, ma è Pescara a condurre sempre. Teramo che va avanti solo sul 5-6, su un errore di Di Francesco, e sul 6-7, con la stoccata piazzata di Imprescia. Break di 7-0 delle locali, che si avvicinano al successo sul 13-7 e, dopo un punto ospite, lo trovano con i decisivi attacchi finali di Montanaro (15-8). Certificato ad ogni modo il terzo posto, domenica la LG Impianti Futura Volley Teramo ospiterà Fermo al Pala San Gabriele alle 17:30 per chiudere la prima fase del suo primo campionato di B2.

TABELLINO

Gada Group Pescara 3 – LG Impianti Futura Volley Teramo 3-2 (27-29; 25-17; 25-22; 23-25;15-8)

Gada Group Volley Pescara 3: Angeloni 1, Ceroni, Di Girolamo, Ronzitti (C) 22, Beltrani 1, Donatelli 1, Dell’Orso 6, Montanaro 13, Di Francesco, Cocco 15, Rajola, Perna 16, Caravagggio. All. Bruno Mazzuccato

LG Impianti Futura Volley Teramo: Peroni 2, Ragnoli, Imprescia (C) 13, Gialloreto, La Brecciosa, Di Marco 5, Brandimarte, Patriarca 11, D’Ugo, Mazzagatti 10, Di Carlo 2, Masciantonio, Lestini 25. All. Jana Kruzikova

Arbitro 1: Ilaria Mazzocchio

Arbitro 2: Marco Rosignoli