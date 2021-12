A Pescara il 3 dicembre l’evento “Eroi Digitali Abruzzesi”

Domani all’Auditorium “L. Petruzzi” Fondazione Genti d’Abruzzo un Talk Show durante il quale Dirigenti ed IT Manager si confronteranno sulle sfide tecnologiche post-pandemia

PESCARA – Venerdì 3 dicembre 2021, nell’Auditorium “Leonardo Petruzzi” della Fondazione Genti d’Abruzzo, in via delle Caserme 24 a Pescara, ci sarà l’evento intitolato “Eroi Digitali Abruzzesi”. L’appuntamento, con inizio previsto per le ore 10:00, è stato organizzato dal Gruppo XERA, società di consulenza informatica di Città Sant’Angelo (PE), in collaborazione con Confindustria Chieti-Pescara, HPE e Sophos. Un Talk Show durante il quale Dirigenti ed IT Manager (Direttore dell’Informazione Tecnologica di un’azienda) di importanti realtà locali, sia private sia del settore pubblico, si confronteranno sulle sfide tecnologiche post-pandemia che hanno dovuto affrontare e sulle modalità di superamento delle criticità. Grazie ad una strategia vincente, che li ha visti protagonisti su scenari tecnologici, infrastrutturali e di sicurezza informatica, complessi ed evoluti, hanno portato avanti progetti di innovazione tecnologica, per supportare questo forte momento di cambiamento culturale e di transizione digitale.

Nel corso della mattinata, interverranno:

– Luca Di Marco, Responsabile Servizi Informatici di Ruzzo Reti

– Fabio Giallonardo, Responsabile Informazione Tecnologica Tasso s.r.l.

– Claudio Treccani, Responsabile Informazione Tecnologica Casalini s.r.l.

– Paolo Colleluori, Direzione Commerciale Gruppo XERA