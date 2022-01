Diretta Vis Pesaro – Teramo: dove vedere la partita in tv e streaming

Sabato 22 gennaio alle 14.30 si gioca Pescara – Aquila Montevarchi, gara valida per la 23° giornata di Serie C. Dove poter vedere la partita

TERAMO – Tra le gare in programma per la ventitreesima giornata di Serie C c’é anche Vis Pesaro – Teramo, che si giocherà sabato 22 gennaio con calcio di inizio previsto per le ore 14.30. I marchigiani, nell’ultimo turno disputato prima della sosta, avevano vinto per 2-1 in casa contro il Siena e sono ottavi in classifica con 27 punti, frutto di sei vittorie, nove pareggi e cinque sconfitte; venti gol fatti e ventiquattro subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto due successi, due pareggi e una sconfitta siglando cinque reti e incassandone altrettante. Gli abruzzesi, invece, avevano perso in casa per 0-3 contro l’Entella e, sono sedicesimi, a pari merito con l’Imolese, a quota 19 punti, con un cammino di quattro partite vinte, sette pareggiate e nove perse; diciotto reti segnate e trentasette incassate. Il bilancio del Teramo nelle ultime cinque partite giocate é di una vittoria e quattro sconfitte con tre gol fatti e diciassette subiti.

DIRETTA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 14.30 si potrà seguire la diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 13.30 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Vis Pesaro – Teramo, valida per la ventitreesima giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C.

I convocati del Teramo

PORTIERI: 22 Agostino, 12 D’Ambrosio, 32 Perucchini.

DIFENSORI: 19 Bellucci, 15 Codromaz, 27 Furlan, 2 Hadziosmanovic, 14 Mordini, 3 Ndrecka, 18 Pinto, 5 Soprano, 4 Trasciani.

CENTROCAMPISTI: 6 Arrigoni, 23 De Grazia, 28 Fiorani, 29 Forgione, 10 Mungo, 25 Papaserio, 16 Rossetti, 8 Viero.

ATTACCANTI: 9 Bernardotto, 17 D’Andrea, 7 Malotti, 20 Rosso.

Le dichiarazioni di Guidi alla vigilia

“Solitamente il girone di ritorno è un campionato diverso, i punti contano sempre di più perché le partite sono sempre di meno. Ci saranno tutti i nuovi, mi auguro che possano darci una mano per gli obiettivi del club, hanno tutti spirito di rivalsa, accettando con grande voglia quest’opportunità: De Grazia e Mordini giocheranno certamente dall’inizio. Rossetti è recuperato, Cuccurullo dovrebbe rientrare la prossima settimana. La speranza è che il nuovo anno ci abbia resettato, tornando ad avere continuità come fatto fino a novembre. È un mercato complicato per le note vicende, la società sta cercando di incrementare l’esperienza del gruppo con operazioni oculate: a centrocampo siamo in tanti, in attacco siamo corti. D’Andrea l’ho visto tante volte, l’anno passato mi ha anche fatto gol, ha grandi capacità mentali, è un calciatore moderno che può ricoprire più spazi, sa dialogare con la squadra e negli ultimi trenta metri ha movimenti interessanti per l’attacco alla porta. Con le rassicurazioni della proprietà che è stata molto brava in questo, di alibi non ce ne sono più, abbiamo l’obbligo di far parlare solo il rettangolo di gioco e in queste settimane abbiamo lavorato con grande spirito. La Vis Pesaro è avversario ostico, sta facendo un ottimo percorso, è squadra solida, intensa, pericolosa e dotata di estrema fisicità, temibile sia sulle palle inattive che nell’attacco alla profondità. L’operazione Surricchio con il passaggio alla Roma ci riempie d’orgoglio, anche Furlan è cresciuto in maniera esponenziale, merito loro e di chi ci ha lavorato».

L’arbitro

A dirigere il match sarà Enrico Gemelli di Messina, coadiuvato dagli assistenti, i sigg. Giacomo Bianchi di Pistoia e Carmine De Vito di Napoli, quarto ufficiale il sig. Luca Capriuolo di Bari. Nessun precedente con le rispettive compagini.

La presentazione del match

QUI VIS PESARO – Banchini dovrebbe mandare in campo la squadra con il modulo 3-4-1-2. Davanti a Farroni agiranno Manetta, Gavazzi e Cusumano. Sulle fasce Giraudo e Piccinini, mentre al centro del campo ci saranno Coppola e Lombardi. Sulla trequarti Astrologo, di supporto alla coppia formata da Cannavò e Gucci.

QUI TERAMO – Guidi recupera Soprano, che ha scontato il turno di squalifica. Probabile modulo 4-3-3 con Perucchini in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Soprano-Bellucci e ai lati da Hadziosmanovic e Mordini. A centrocampo Mungo, Arrigoni e Viero. Tridente offensivo composto da Rosso, Bernadotto e Malotto.

Le probabili formazioni di Vis Pesaro – Teramo

VIS PESARO (3-5-2): Farroni; Manetta, Gavazzi, Cusumano; Giraudo, Lombardi, Coppola, Piccinini, Astrologo, Cannavò, Gucci. Allenatore: Banchini

TERAMO (4-3-3): Perucchini; Mordini, Soprano, Bellucci, Hadziosmanoivc; De Grazia, Arrigoni, Mungo; Bernardotto, Malotti, Rosso. Allenatore: Guidi