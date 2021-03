“Perdere tutto”, videoclip di HALE girato ad Avezzano

Il video del nuovo brano del cantautore girato all’interno dell’edificio industriale Ex-Zuccherificio con la partecipazione di Corrado Oddi

AVEZZANO – Il fascino di un edificio abbandonato, la suggestione delle fiamme che avvolgono un pianoforte e rischiarano le tenebre, l’angoscia che solo un soccorso estremo può suscitare. Sono gli ingredienti dell’affascinante sceneggiatura in cui é ambientato il video di “Perdere tutto”, il nuovo brano del cantautore HALE, che in pochi giorni dalla pubblicazione su Youtube ha già ottenuto migliaia di visualizzazioni.

Il videoclip é stato girato ad Avezzano, all’interno dell’edificio industriale Ex-Zuccherificio, con la regia di Daniele Barbiero e con Leonardo Mirabilia alla direzione della fotografia. La scenografia è firmata da Seven Arts Theatre Studio di Marco Verna con Claudio Salvini. Nel video c’é la partecipazione di Corrado Oddi, attore marsicano di fama nazionale, e di Beatrice Puccilli.

HALE ha raccontato che alla base delle scene del video c’é un incubo fatto da lui stesso durante il lockdown, che ha voluto vedere come la risposta al messaggio contenuto nella canzone “Perdere tutto”, scritta qualche mese prima. Il frutto di tanto duro lavoro da parte di tutti è stata una fiction story che racconta una parte importante e difficile della sua storia, piena di significati nascosti.

Pasquale Battista, in arte HALE, nasce a Salerno nel 1995, la cui formazione musicale ha inizio all’età di 11 anni con lo studio del pianoforte. Dopo anni di studio e di concorsi nel 2017 si classifica tra le fila delle nuove proposte di Sanremo Giovani con il singolo Meteora. Nel 2018, pubblica il suo primo album Il giardino degli inconcludenti. Attualmente é impegnato alla lavorazione di un doppio album, nel 2020 ha collaborato con il Maestro Celso Valli e con il Maestro Marco Zangirolami, con quest’ultimo in particolare per la produzione del nuovo singolo “Perdere tutto”, che sarà prossimamente disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download.