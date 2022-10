I percorsi abruzzesi della vacanza attiva protagonisti a Rimini

RIMINI – I percorsi abruzzesi della vacanza attiva sono protagonisti, con Cna Turismo Abruzzo, della grande kermesse del TTG Travel Experience in corso alla Fiera di Rimini. Dopo l’intenso faccia a faccia tenuto ieri tra gli otto operatori della nostra regione – Bikelife, Camminare in Abruzzo, Fattoria dell’Uliveto, Keymount, Borgo Spoltino, Phoenix, Associazione Guide del Borsacchio, Cooperativa Pallenium – e i 35 tour operator provenienti da diversi Paesi del mondo su ventidue pacchetti turistici confezionati per il mercato nazionale e internazionale, oggi è stata la volta del confronto con la stampa specializzata presente al grande evento nella città romagnola.

Al centro dell’incontro, appena concluso, l’illustrazione della recente edizione di “Active”, il format che ha accompagnato sulle strade regionali un gruppo di giornalisti specializzati per quattro giorni: un tour della bellezza nel nostro territorio vissuto a piedi, in bici, in treno e in barca a vela, muovendo dall’Aquila per arrivare alla Costa dei Trabocchi tra riserve naturali, borghi, cucina del territorio e artigianato artistico. Ospiti del presidente e del responsabile di Cna Turismo Abruzzo, Claudio Di Dionisio e Gabriele Marchese, oltre al responsabile nazionale Cristiano Tomei e al direttore regionale della confederazione artigiana, Graziano Di Costanzo, anche due ospiti d’eccezione chiamati a raccontare nelle vesti di testimonial questo viaggio così particolare: lo chef Davide Nanni, istrionico protagonista di un incontro sulla cucina regionale, e il regista e attore Davide Nanni, presente nella tappa sulla barca a vela. Presentato nell’occasione anche il video realizzato da Krizia Sportelli: accompagnerà nei prossimi mesi tutta l’attività di promozione. Al termine, ricca degustazione di ventricina e Montepulciano d’Abruzzo.