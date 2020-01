Per Visibilia. Il Purgatorio di Dante: presentazione mostra al Da Vinci Pescara

PESCARA – Lunedì 13 gennaio alle 18.30 presso l’Aula Magna del Liceo “Da Vinci” a Pescara ci sarà la presentazione della mostra “Per Visibilia. Il Purgatorio di Dante tra letteratura, scultura e immagini” con Franco Nembrini curatore della mostra, docente e scrittore. Sarà, infatti, lo stesso ideatore e curatore della Mostra, Franco Nembrini, a presentare l’evento in cui ci dirà le ragioni che lo hanno spinto a proporre il lavoro condiviso con lo scultore Adelfo Galli e l’artista Gabriele dell’Otto, e spiegherà nel dettaglio l’articolazione della proposta. Ingresso gratuito.

CURATORI DELLA MOSTRA

Franco Nembrini nasce a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, nel 1955. Quarto di 10 fratelli, all’età di 12 anni giura nelle mani della sua professoressa di lettere che diventerà insegnante di italiano. Si laurea nel 1982 in pedagogia alla Cattolica di Milano. Insegna dapprima Religione poi Lettere negli istituti tecnici. Fonda nel 1983, su richiesta di un gruppo di genitori, la scuola libera “La traccia” di Calcinate, Bergamo, che oggi conta circa 1.000 alunni. Con diverse case editrici pubblica “Di padre in figlio”, “In cammino Dante”, il dvd “El Dante” e il suo commento al “Miguel Manara” di Milosz. Nel 2015 TV2000, emittente della CEI, propone a Nembrini di raccontare in televisione la sua passione per Dante e per la Letteratura dando vita alle serie “Nel mezzo del cammin” e “L’avventura di Pinocchio”. Sta attualmente collaborando con Gabriele Dell’Otto per la realizzazione di un nuovo commento alla Divina Commedia Edito da Mondadori, di cui è già stato pubblicato il primo volume “Inferno”.

Gabriele Dell’Otto nasce a Roma il 20 dicembre 1973. Illustratore, la sua attività professionistica inizia nel 1996 e abbraccia diversi ambiti espressivi: illustrazione scientifica, fumetto, litografie, libri illustrati, cartelle grafiche, copertine di riviste, cover di videogiochi, progetti particolari come il calendario dell’Arma dei Carabinieri e locandine di importanti fiere, come quella di Lucca Comics and Games del 2014.

Adelfo Galli, nato a Nomadelfia, la comunità fondata da Don Zeno, dice di sé: “Lì ho imparato a vivere e ho potuto vedere che l’uomo è la cosa più bella è importante del Creato. Faccio scultura per arrivare a toccare quelle corde dell’anima che ogni persona ha necessità di sentire vibrare per conoscere sé stesso; a allora la mia scultura è semplice come una zolla di terra per un contadino o come il sorriso del bambino per sua madre. La mia scultura racconta di me e della mia vita.” Galli ha partecipato a diverse rassegne in Italia e all’estero, ha eseguito sculture di grandi dimensioni collocate in spazi pubblici privati in tutto il mondo. Attualmente vive a Renazzo di Cento in provincia di Ferrara.

Evento organizzato con il Patrocinio della Provincia di Pescara