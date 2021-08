“Per tornare ad ascoltare il mare” a Francavilla al mare: ecco quando

La musica classica grazie al collettivo Identità Musicali, scende in pista sulla ciclopedonale a Francavilla il 27 agosto

FRANCAVILLA AL MARE – Venerdì 27 agosto si svolgerà a Francavilla al Mare l’evento ‘per tornare ad ascoltare il mare’, voluto da oltre 30 giovani musicisti e appassionati abruzzesi che, riuniti nel collettivo Identità Musicali, si sono posti l’obiettivo di promuovere la produzione e l’esecuzione di musica classica in regione.

L’evento si articolerà nel corso del pomeriggio: prima con l’istallazione di 30 leggii lungo la pista ciclopedonale nord di Francavilla al Mare, nel tratto compreso attorno alla rotonda Asterope; poi dalle 18.30 si svolgeranno una serie di concerti diffusi. Infine, alle ore 21.15, i musicisti si riuniranno per la prima volta in orchestra per un concerto all’aperto e la presentazione del progetto, in Piazza Adriatico (conosciuta anche come Rotonda Asterope). Per quest’ultimo evento sarà necessario prenotare i posti a sedere, al link: https://bit.ly/PerTornareadAscoltareilMare (muniti di Green Pass).

Tale iniziativa è l’espressione di un percorso che muove dall’esigenza di ricondurre al pubblico la musica e l’arte, messe a dura prova dalla pandemia e dalla conseguente confusione del momento storico che stiamo vivendo: il significato insito nell’idea stessa del progetto risiede nel bisogno di rafforzare i legami che già tengono uniti i musicisti al pubblico e di costruire uno spazio culturale nel quale potersi esprimere liberamente, producendo momenti di riflessione e rimarcando l’opportunità di utilizzare la cultura ed in particolare la musica come collante sociale.

L’invito è rivolto al nuovo e al vecchio pubblico, agli amanti dell’arte e ai musicisti, ai passanti che ogni giorno calpestano la ciclopedonale, ai “capitati lì per caso”: sarà possibile a chiunque voglia prendere parte ai concerti diffusi come pubblico, ma anche come esecutori o interlocutori dei musicisti, in una giornata che vuole avvicinare al senso della vita d’orchestra.

L’evento è infatti il risultato di un percorso di co-progettazione svoltosi online nelle settimane precedenti, che ha visto intervenire altre associazioni, ma anche gli architetti autori del progetto della ciclopedonale, che si chiama appunto ‘per tornare a guardare il mare’ ed ispira l’idea alla base del nuovo progetto.

Al termine di tale evento si auspica di riuscire a far proseguire il sogno di un’orchestra giovanile al completo, secondo un modello di cultura circolare ed inclusiva, in modo conforme a quanto proposto dall’obiettivo 4 dell’Agenda 2030 ONU, garantendo “un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti”.

Il progetto è reso possibile grazie alla selezione nel bando “Si può fare – Giovani per le comunità locali”, promosso dalle associazioni Spazio Pieno e Cantiere Giovani, con il finanziamento concesso dal Ministero del Lavoro e dalle politiche sociali, ed grazie al patrocinio del Comune di Francavilla al Mare, che ha inserito l’evento nella sua programmazione estiva.

Info e prenotazioni: www.identitamusicali.it / email: info@identitamusicali.it / tel. 3926909148