Penny a Pescara, apre sesto punto vendita in Abruzzo

PESCARA – Domani 17 settembre aprirà il nuovo Penny di Pescara, il sesto punto vendita nella regione Abruzzo e il secondo della città nel giro di pochi mesi, confermando dunque il forte interesse dell’insegna per il territorio. Il negozio è situato in Piazza dei Martiri Pennesi n. 5, nella zona centrale di Pescara, di fronte ad un ampio parcheggio pubblico e a pochi passi dalla stazione centrale.

La struttura preesistente è stata rimodernizzata e ottimizzata per garantire uno spazio di prossimità per la spesa pedonale e non; grazie agli interventi attuati il negozio conta su di un’area di vendita di 500 mq.

All’interno del nuovo spazio Penny saranno presenti i reparti serviti di macelleria, gastronomia con punto caldo e bake-off, così da fornire alla clientela della città un assortimento completo e un’offerta alimentare e di non-food in linea con la qualità e la convenienza del brand, con una particolare attenzione ai regionalismi ed alle produzioni locali.

Penny Italia rivolge grande attenzione alla sostenibilità all’interno del suo percorso “Viviamo sostenibile”, garantendo in tutti i suoi nuovi punti vendita le attività di lotta allo spreco alimentare, rispetto per l’ambiente e responsabilità sociale con i partner di valore, parte integrante della storia del brand, con un approccio responsabile e innovativo.

L’apertura del nuovo negozio Penny prevede l’impiego di oltre 10 collaboratori; il negozio è aperto al pubblico dal lunedì al sabato: 8:00 – 20:30; domenica: 9:00 – 13:30.