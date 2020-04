Pd Chieti su attivazione della fibra ottica a Vasto e nel Vastese

VASTO – “Così come ci siamo attivati unendoci al sollecito inviato dal Sen. Luciano D’Alfonso all’Amministratore Renato Soru della Tiscali SpA per l’attivazione del servizio di connessione (di cui è affidatario) nei comuni di Montelapiano, Colledimacine, Lettopalena e Montebello sul Sangro, così siamo a lavoro per l’attivazione della fibra ottica a Vasto e nei Comuni del Vastese”. Lo riferisce in una nota il Pd Chieti. Si legge ancora:

“L’infrastruttura, realizzata dalla società Open Fibra a seguito di un ambizioso programma di investimenti nei 305 comuni abruzzesi promosso dalla precedente Giunta Regionale attingendo a fondi FESR 2014-2020 e FEAR 2014-2020, è stata completata e collaudata nello scorso mese di gennaio.

Ma ad ora il servizio non è ancora attivo e considerati i disagi derivanti dalla scarsità dell’attuale connessione aggravatasi a seguito all’emergenza sanitaria in atto legata al Covid-19, riteniamo importante attivare quanto prima il servizio di connessione veloce.

Molti i cittadini infatti, in particolare coloro che risiedono nei piccoli centri e nelle zone interne, che sono dovuti ricorrere, per esigenze lavorative e/o scolastiche, alla connessione ad internet riscontrando diversi disagi a causa della lentezza della stessa. Ora più che mai è necessario attivarsi anche in tal direzione”.