Pavimentazione secondo accesso alla scuola “Don Milani”: conclusi lavori

GIULIANOVA – Terminati i lavori di rifacimento della pavimentazione esterna del secondo ingresso della scuola elementare “Don Milani”, sito in via Parini. Da anni l’accesso alla struttura scolastica era rimasto interdetto al pubblico, in attesa di essere ripristinato.

Un altro intervento programmato e finanziato che rientra nell’elenco delle migliorie adottate dall’Amministrazione sulle strutture scolastiche comunali.