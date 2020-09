Pavimentazione di corso Garibaldi e piazza Buozzi a Giulianova

L’assessore Di Candido: “I lavori saranno organizzati in tre lotti, la durata stimata dei lavori per ciascun lotto sarà di circa 30 giorni”

GIULIANOVA – Da lunedì 14 settembre al via i lavori di sistemazione dell’intera pavimentazione di corso Garibaldi e della parte carrabile di piazza Buozzi. Un intervento di manutenzione straordinaria già annunciato dal Sindaco Jwan Costantini e dall’Assessore Giampiero Di Candido, fortemente atteso da residenti e commercianti del Centro Storico, che da troppo tempo convivono con rumori molesti e problemi di viabilità causati dalle lesioni presenti sulla pavimentazione della via e della piazza principali della parte alta della città.

“I lavori saranno organizzati in tre lotti di intervento a cura dell’impresa appaltatrice, la F&I lavori Coop di Bisenti – dichiara l’Assessore alla Manutenzione Di Candido – il primo riguarderà la parte nord di Corso Garibaldi, il secondo piazza Buozzi ed il terzo la parte sud del Corso, per un importo complessivo di 190.000,00 euro. La durata stimata dei lavori per ciascun lotto sarà di circa 30 giorni. Ringraziamo i residenti e i negozianti del Centro Storico, con i quali abbiamo concordato, anche considerata la pausa forzata causata dal lockdown, il periodo più adatto per l’inizio dei lavori”.