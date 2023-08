“Jazz For Kids & Teens” a Celano: come iscriversi

Il laboratorio per bambini e ragazzi dai 7 ai 18 anni si terrà dal 3 al 5 settembre. Iscrizioni entro e non oltre il 30 agosto

CELANO – Cresce l’attesa, e con essa l’entusiasmo, per l’appuntamento con “Jazz For Kids & Teens”, laboratorio d’improvvisazione e musica d’insieme per bambini e ragazzi dai 7 ai 18 anni, dal 3 al 5 settembre all’Auditorium “E.Fermi” di Celano. Un’orchestra laboratorio (dai 20 ai 40 elementi) comprendente bambini e ragazzi fino alla maggiore età, normodotati e con diverse abilità, aperto anche a coloro che non hanno mai imbracciato uno strumento. Un progetto d’inclusione e inclusività che parte dall’amore per la musica e che mira ad abbattere ostacoli e barriere riconoscendo a chiunque il diritto di suonare lo strumento che ama o desidera scoprire. L’iniziativa è tra i punti di forza del festival Marsi’N Jazz, giunto alla seconda edizione, ideato e organizzato dal direttore artistico, il M° Franco Finucci.

Docenti d’eccezione saranno i maestri Andrea Gargiulo e Mariano Filippetti. Sede degli incontri sarà l’Auditorium “E.Fermi” di Celano. I laboratori si articoleranno su due moduli: il primo per ragazzi da 12 a 18 anni compresi soggetti BES (modulo younger jazz), il secondo per bambini da 7 ad 11 anni, compresi soggetti BES (modulo junior jazz); I laboratori di musica d’insieme consisteranno in lezioni collettive di 3 ore giornaliere (tre nella mattina e tre nel pomeriggIo) per tre giorni, compresi momenti personalizzati, con divisione per strumenti e sviluppo delle capacità personali; in entrambi saranno illustrati alcuni argomenti teorici relativi all’improvvisazione che saranno affrontati in concreto nel laboratorio di musica d’insieme.

L’occasione è anche utile per ricordare che, entro la fine dell’anno, verrà aperta l’Academy online del Marsi’n Jazz: sul sito internet ufficiale dell’evento, infatti, si potrà apprendere l’arte dello strumento e approfondire le conoscenze già acquisite negli anni addietro. Un progetto capace di coniugare la tradizione dell’insegnamento con la più moderne e aggiornate tecniche di formazione accademica.

L’iscrizione è gratuita.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 30 agosto all’indirizzo di posta elettronica: marsinjazz@gmail.com

Per info e iscrizioni:

marsinjazz@gmail.com

3280979414