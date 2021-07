Pattinaggio artistico a rotelle, 1° Trofeo di Città Sant’Angelo

CITTÁ SANT’ANGELO – Sabato 31 luglio e domenica 1 agosto 2021 si svolgerà a Città Sant’Angelo (PE), in zona ex Mercato del Fiore, in strada Lungofino (zona San Martino bassa), la prima edizione del “Trofeo di Città Sant’Angelo – Campionato Regionale OPES di Pattinaggio Artistico a Rotelle”. La manifestazione sportiva partirà alle ore 17:30 di sabato 31 Luglio, per poi concludersi domenica 1 Agosto, alle ore 20:00.

Una due giorni interamente dedicata agli sport rotellistici che ha raccolto ampio consenso e che vedrà sulla pista, molta partecipazione. Ben 34 (trentaquattro) le categorie in gara, con 60 partecipanti, suddivisi nelle due giornate di competizione. La cerimonia di premiazione avverrà a chiusura di ogni singola giornata di gara, con orario stimato intorno alle ore 20.00. L’evento è stato organizzato dal Settore Sport Rotellistici di OPES Comitato Regionale Abruzzo, guidato dalla Responsabile Regionale Stella Cantelli, in collaborazione con l’ASD Skating Academy e patrocinato dal Comune di Città Sant’Angelo (PE).

Alla cerimonia di premiazione interverranno anche il Presidente Regionale OPES Comitato Regionale Abruzzo e membro di Giunta CONI, Terenzio Rucci ed il sindaco di Città Sant’Angelo, Matteo Perazzetti. Soddisfatta per questa due giorni, l’organizzatrice Stella Cantelli: ”Siamo pronti per ospitare un grande evento di straordinaria importanza. Gli sport rotellistici richiamano tanti appassionati da tutta Italia. Saranno due giorni pieni di divertimento e sano sport ,con atleti di alto livello. È il primo appuntamento a Città Sant’Angelo, per questo ringrazio tutta l’Amministrazione Comunale per averci ospitati e ringrazio anche Terenzio Rucci presidente dell’OPES Abruzzo, con l’auspicio che questo sia il primo appuntamento di una lunga serie”.

Entusiasta anche Terenzio Rucci, Presidente Regionale OPES Comitato Regionale Abruzzo e membro di Giunta CONI: ”Una manifestazione di prestigio che a tutti gli effetti è un campionato regionale e che vede anche, di pari passo, la nomina di Stella Cantelli come Responsabile del settore sport rotellistici del comitato abruzzese di OPES. Sono contento che si parta da Città Sant’Angelo e spero che sia destinata a ripetersi nel corso degli anni”.