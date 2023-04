PESCARA – Questa mattina il Viceprefetto Patrizia Savarese ha assunto le funzioni di Capo di Gabinetto della Prefettura di Pescara. Entrata in carriera prefettizia nel 2010, dopo il corso iniziale per l’accesso alla carriera prefettizia, ha prestato servizio presso la Prefettura di Bergamo dove ha ricoperto, tra l’altro, l’incarico di dirigente delle Aree “Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio”, “Protezione civile Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico” nonché di Presidente della Sezione di Bergamo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Successivamente, ha ricoperto l’incarico di Capo di Gabinetto presso la Prefettura di Piacenza dove ha svolto anche le funzioni anche di dirigente dell’Area immigrazione e di Protezione civile. Da ultimo, la dott.ssa Savarese ha ricoperto l’incarico di dirigente in posizione di staff nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione fornendo, tra l’altro, il proprio supporto al Commissario delegato per il coordinamento per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall’Ucraina a seguito del conflitto in atto ai sensi dell’OCDPC n. 876/2022.