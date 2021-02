Patata del Fucino, nuova campagna di promozione sulle reti Rai

Tra i programmi pronti a dare visibilità al marchio Consorzio di Tutela IGP Patata del Fucino anche “È sempre mezzogiorno” con Antonella Clerici

CELANO – Obiettivo principe dei coltivatori dell’AMPP – Associazione Marsicana Produttori Patate – e del Consorzio di Tutela IGP Patata del Fucino è fare della Patata del Fucino un brand forte, significativo della qualità intrinseca del prodotto, già riconosciuta dal Ministero dell’Agricoltura con il marchio IGP.

Le due sigle, dopo un lavoro sinergico e costruttivo di preparazione al mercato, concretizzano il loro impegno con un ulteriore sforzo dando avvio alla campagna RAI di promozione verso il consumatore del marchio Patata del Fucino IGP.

Partita il 22 febbraio la programmazione è articolata con passaggi TV e radio.

Il mezzo televisivo è destinato a dare visibilità al marchio Consorzio di Tutela IGP Patata del Fucino attraverso il canale Rai Uno nei programmi “È sempre mezzogiorno” di Antonella Clerici e poi ancora “La vita in diretta”, “Oggi è un altro giorno” e “Lineaverde” mentre su Rai Due nel programma “Costume e Società”, su Rai Tre nei “Meteo Regionali”.

Oggetto delle radiopromozione sono invece i marchi AMPP e Patata del Fucino IGP veicolati attraverso le trasmissioni radiofoniche Caterpillar e Decanter di Radio Due e le rubriche Meteo dei tre canali Radio Rai.

“L’esordio di questa nostra campagna sulla Rai è molto importante, ancor di più per i nostri soci coltivatori che tanto si impegnano per garantire la qualità del prodotto. – sottolinea Rodolfo Di Pasquale presidente sia del Consorzio che dell’AMPP aggiungendo come il riconoscimento della patata del Fucino come IGP sia stato un traguardo che ha richiesto lunghi anni di pratiche, sia burocratiche che agronomiche.

“Solo le patate che vengono prodotte nel rispetto del disciplinare di coltivazione posso essere commercializzate con il marchio IGP – conferma Mario Nucci – direttore del Consorzio che ha il compito di tutelare e valorizzare le produzioni a marchio Patata del Fucino IGP.