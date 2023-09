Chieti, Sindaco e assessori in visita al dodicenne colpito dal fulmine

“Abbiamo voluto fare sentire la vicinanza di tutta la città alla famiglia e al ragazzo. L’abbraccio é per fare forza a lui e ai suoi cari”

CHIETI – Nella mattinata di oggi il sindaco Diego Ferrara, il vicesindaco Paolo De Cesare, l’assessore allo Sport Manuel Pantalone hanno fatto visita al 12enne colpito da un fulmine la settimana scorsa e ricoverato nell’ospedale di Pescara. All’incontro, agevolato dalla famiglia a cui va vicinanza e ringraziamento da parte dell’Amministrazione e dalla Direzione sanitaria del nosocomio e tenutosi nell’Unità di Terapia sub-intensiva pediatrica, erano presenti: Il Direttore Amministrativo della ASL di Pescara Vero Michitelli, il Direttore UOC Pediatria Maurizio Aricò, la Direttrice UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia Rosamaria Zocaro, che hanno accolto nell’Unità di Terapia sub-intensiva pediatrica.

“Abbiamo voluto fare sentire la vicinanza di tutta la città alla famiglia e al ragazzo, tutta Chieti ha vissuto la notizia dell’accaduto e l’attesa di buone nuove sulle sue condizioni con estrema partecipazione, sincera e sentita – così il sindaco Ferrara, il vicesindaco De Cesare e l’assessore Pantalone – Da concittadini, ma da padri, e anche nonni, abbiamo cercato questo abbraccio, per fare forza a lui e ai suoi cari e per voltare pagina. Gli abbiamo regalato un pallone che arriva dalla Chieti Calcio e che onora la sua passione. Lo abbiamo trovato in ottime condizioni, seguito benissimo dai sanitari e dal personale che ringraziamo e ci ha toccato e commosso non solo la sua energia, ma la sua grande forza d’animo, che lo ha aiutato a stare bene e, siamo certi, insieme all’amore da cui è attorniato, lo aiuterà a superare questa brutta avventura, guardando al lieto fine in cui tutti abbiamo sperato e che ci rende davvero felici”.