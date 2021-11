Passerella a 6 zampe, solidarietà per il canile all’Arca di Spoltore

Hanno preso parte alla manifestazione organizzata dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane – sezione di Pescara e patrocinata dall’ENDAS Abruzzo quasi 50 esemplari

SPOLTORE – La manifestazione, organizzata dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane – sezione di Pescara e patrocinata dall’ENDAS Abruzzo ha visto la partecipazione di quasi 50 esemplari, tra meticci e razze di ogni tipo.

Il bellissimo pomeriggio dedicato al mondo animale ospitato dal Centro L’Arca di Spoltore lo scorso 24 ottobre ha regalato grandi emozioni ed una ventata di solidarietà in favore del Canile di Pescara: l’intero ricavato, infatti, è stato donato al rifugio di Via Raiale.

Tirano le somme, quindi, i volontari della Lega nazionale per la difesa del cane di Pescara possono constatare, a distanza di giorni, la bontà degli intervenuti. Alla rassegna, di grande attenzione verso i nostri amici a quattro zampe, hanno partecipato circa 50 coppie salite in passerella per la gara, oltre ai tanti spettatori che ha assistito con entusiasmo ed hanno voluto dare il loro contributo, donando coperte e tanto altro materiale a favore del canile di Pescara.

Un ringraziamento speciale va alla direzione del Centro L’Arca ed al Conad Superstore presente all’interno del complesso commerciale, che ha sponsorizzato l’evento, supportando i partecipanti con premi e buoni spesa e, soprattutto, donando un importante quantitativo di crocchette al rifugio di Via Raiale.