Passeggiata per la vita a Sante Marie 2023: focus sull’osteoporosi

SANTE MARIE – La commissione pari opportunità, in collaborazione con il Comune di Sante Marie ha organizzato per venerdì 21 la sesta “Passeggiata per la vita”. L’appuntamento come sempre prevede un momento di informazione, la passeggiata per le strade di Sante Marie e poi una serata tra musica e street – food.

Quest’anno la tematica scelta sarà l’osteoporosi, una malattia sistemica dell’apparato scheletrico che colpisce molte donne. Ne parleranno durante l’iniziativa la dottoressa Valentina Chicarella, che farà un focus su “Conoscere l’osteoporosi e prevenirla a tavola” e l’istruttrice di fitness Alessandra Tabacco che si concentrerà su “Osteoporosi: prevenzione con un corretto stile di vita”.

Il momento informativo è in programma per le 18 in piazza Aldo Moro. Subito dopo partirà la passeggiata e al rientro ci sarà musica e street food per animare la serata.

Alle 21.30, inoltre, è prevista la presentazione del libro di poesie di Pia Di Berardino nell’area adiacente il municipio di Sante Marie. In piazza Aldo Moro sarà allestito un info – point per l’iscrizione alla passeggiata e l’acquisto delle maglie e delle sacche dell’iniziativa.

Quest’anno la commissione, presieduta da Maria Rita Berardinetti in sinergia con l’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore al Sociale, Simonetta Lattanzi, ha deciso di destinare i fondi raccolti durante l’evento per acquistare dei giochi per il “Parco del donatore” di Sante Marie.