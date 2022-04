Il Biotopo Costiero di Martinsicuro ospita alunni provenienti da Estonia, Bulgaria, Turchia e Portogallo in visita per il progetto Erasmus+ K229 “Ocean Care”

MARTINSICURO – Proseguono le attività dell’Amministrazione comunale per promuovere l’area del Biotopo Costiero di Martinsicuro. La scorsa settimana è stata organizzata, in collaborazione con l’Associazione Plastic Free, una passeggiata ecologica all’interno dell’area naturale nell’ambito delle iniziative promosse dall’Istituto Comprensivo Nereto – Sant’Omero – Torano Nuovo, in seno al progetto biennale Erasmus+ K229, denominato “Ocean Care”, che ha visto coinvolti alunni provenienti da Estonia, Bulgaria, Turchia e Portogallo.

In quella occasione è stato allestito un laboratorio ambientale sull’arenile antistante il Biotopo Costiero che ha previsto la raccolta e la classificazione delle microplastiche, che verranno analizzate nel pomeriggio di domani presso l’Istituto Scolastico. “Si tratta dell’ennesima importante occasione per far scoprire questo importante tesoro naturalistico presente sul nostro territorio” sottolineano il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, e l’Assessore all’Ambiente Marco Bruno Cappellacci. “E’ stata una giornata interessante, sicuramente diversa, per non dire unica per i numerosi alunni provenienti da diversi Paesi del Vecchio Continente. Auspichiamo che promuovere l’area del Biotopo Costiero possa ospitare, anche in futuro, iniziative così importanti e belle, per far conoscere alle giovani generazioni le bellezze e le ricchezze del nostro pianeta”.

L’Amministrazione martinsicurese e l’Associazione Plastic Free ci tengono a ringraziare il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Nereto – Sant’Omero – Torano Nuovo, i docenti ed i ragazzi intervenuti per la splendida giornata di confronto passata assieme.