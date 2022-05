Passaggio giro d’Italia a Roseto, finanziamento per interventi sulla viabilità

L’Amministrazione rosetana ha ringraziato il Sottosegretario D’Annuntiis, il Presidente Marsilio e la Giunta per aver accolto le richieste

ROSETO DEGLI ABRUZZI – La Regione Abruzzo ha destinato 350 mila euro al Comune di Roseto degli Abruzzi per interventi di sistemazione della viabilità in occasione delle tappe del Giro d’Italia che interesseranno i territori abruzzesi. “Ancora una volta il costante rapporto di collaborazione messo in campo da questa Amministrazione con i vertici della Regione Abruzzo da i suoi frutti e il nostro territorio potrà beneficiare di questi importanti risorse per una serie di interventi strategici di sistemazione delle nostre strade” sottolineano il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes e il Vice-Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Marcone.

“A nome di Roseto degli Abruzzi ci teniamo a ringraziare, ancora una volta, il Sottosegretario Umberto D’Annuntiis, il Presidente Marco Marsilio e l’intera Giunta per aver raccolto le nostre richieste e aver messo a disposizione del nostro Comune queste fondamentali risorse in vista di un importantissimo evento sportivo. Negli ultimi mesi abbiamo avuto diversi incontri con Marsilio e i vertici della Regione che ci ha consentito di portare a Roseto diverse risorse fondamentali come i fondi per la difesa della costa, per il ripristino dell’argine del fiume Tordino, questi per la viabilità e, auspichiamo anche risorse per la Riserva del Borsacchio e, a breve, novità per l’area dell’Autoporto” concludono gli amministratori rosetani. “L’Amministrazione rosetana, i dirigenti e i tecnici comunali sono già all’opera per realizzare gli interventi previsti in vista del passaggio della “Carovana Rosa” sulle nostre strade”.