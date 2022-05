Grant Orante Favorite (Favoriti) grande batteriologo americano

ORTUCCHIO – Grant Orante Favorite (in realtà il cognome era Favoriti) nacque a Ortucchio, in provincia dell’Aquila, il 20 giugno del 1903 (solo un’alta fonte porta 20 giugno 1902), da Venanzio (nato il 13 settembre del 1874) e Domenica Galassi (nata il 4 maggio del 1876) entrambi nati ad Ortucchio. Il padre partì, pochi mesi dopo la sua nascita, alla ricerca del “sogno americano” e giunse in America il 14 ottobre del 1903. Ad “Ellis Island” trovò ad attenderlo il fratello Vincenzo (1875-1962). Solo otto anni dopo lui e la madre lo raggiunsero negli Stati Uniti. Il 22 dicembre del 1911 sbarcarono ad “Ellis Island” dal piroscafo “Prinsess Irene”.

Si stabilirono in Pennsylvania. I suoi genitori fecero ogni tipo di sacrificio per farlo studiare. Lui li ripagò ampiamente. Nel 1921 entrò alla “Hahnemann School of Science”, nel 1925 ottenne il suo B.S. (Bachelor of Science) e nel 1927 si laureò con il suo M.D. (Doctor of Medicine). Grant Orante nel 1927 sposò Catherine Reed. Nel 1930 frequentò la Scuola di specializzazione in Parassitologia e medicina tropicale con il Dr. DeRivas (“University of Pennsylvania”).Si laureò anche in patologia alla “American Board of Pathology”. Dopo aver studiato batteriologia ad Harvard con l’eminente batteriologo Hans Zinsser e aver lavorato nel dipartimento di patologia di Sappington, nel 1941 fu nominato “Head of Department o Preventive Medicine and Public Health” (capo del nuovo Dipartimento di Batteriologia (fu l’unico membro senior italiano della facoltà prima del 1950) del “Hahnemann Medical College and Hospital” di Philadelphia (dove fu anche Professore di Batteriologia e Assistente Patologo).

La “Hahnemann Medical College and Hospital” gli dedicò l’annuario del 1944: “il primo capo dipartimento immigrato italiano della scuola, ricercatore di nota nazionale, uno studioso, umanitario e amico”. Nel 1942 aveva servito, come maggiore, nella “Medical Corps”. Grant Orante Favorite (Favoriti) morì, aveva 44 anni, il 4 maggio del 1948.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”