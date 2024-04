Musicoterapia gratuita per bambini da Erga Omnes a Chieti, aperte le iscrizioni

Le attività di musicoterapia saranno riservate ai bambini dai 6 ai 9 anni, Le iscrizioni saranno aperte fino a martedì 23 aprile

CHIETI – Erga Omnes, associazione di volontariato teatina attiva dal 2011, apre le iscrizioni ad una nuova iniziativa gratuita dedicata ai più piccoli che riguarda la musicoterapia.

La musicoterapia è una disciplina terapeutica che utilizza la musica e i suoi elementi per promuovere il benessere fisico, emotivo, mentale e sociale di un individuo.

Per i bambini la musicoterapia può offrire numerosi benefici, aiutandoli a esprimersi, a sviluppare abilità motorie e cognitive, e a gestire emozioni e comportamenti.

L’attività psico-educativa di gruppo organizzata da Erga Omnes è rivolta ai bambini dai 6 ai 9 anni. Sei incontri totali che si svolgeranno ogni martedì dalle ore 17 alle ore 18 (un’ora ad incontro), con inizio martedì 23 aprile 2024, presso la sede operativa di Erga Omnes in via Monte Grappa n. 176 a Chieti Scalo (ex centro sociale San Martino).

L’iniziativa sarà gestita dalla Dott.ssa Zaira Lazzari, psicologa e psicoterapeuta, volontaria di Erga Omnes.

Per la partecipazione si richiede solo il tesseramento all’associazione.

Iscrizioni aperte fino al 19 aprile, i posti sono limitati.

Per maggiori informazioni: 0871-450291; info@erga-omnes.eu