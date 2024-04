Pasqua e Pasquetta 2024 da record, boom di presenze a Fossacesia

Avviata la nuova stagione turistica che conferma il trend di crescita di presenze a Fossacesia e sulla Via Verde della Costa dei Trabocchi

FOSSACESIA – Una Pasqua e una Pasquetta con numeri da record per Fossacesia. Sono state davvero tante le presenze registrate nel fine settimana delle feste pasquali, complice anche il meteo che ha fatto assaggiare a tutti un po’ di primavera. Si è avviata di fatto la nuova stagione turistica, inaugurato simbolicamente proprio con il weekend di Pasqua, che conferma il trend di crescita di presenze a Fossacesia e soprattutto sulla Via Verde della Costa dei Trabocchi.

“Numeri importanti – commenta soddisfatto il sindaco Enrico Di Giuseppantonio –, che certificano ancora una volta la vocazione turistica che Fossacesia sta conquistando anno dopo anno. Stiamo investendo molto sulle nostre attività, sulla promozione ed i servizi turistici, e l’incremento i numeri ci confermano che la strada intrapresa è quella giusta. Stiamo lavorando molto anche sulla programmazione degli eventi, con iniziative che fortificano un processo ormai collaudato e premiato dal tutto esaurito dell’ultimo fine settimana in tutti i locali della nostra riviera. Un weekend all’insegna del divertimento, della spensieratezza anche per tanti giovani, che da anni qui trovano il luogo ideale per intrattenersi”.

Tanti visitatori anche nell’area monumentale di San Giovanni in Venere, dove è aperto l’Ufficio di Informazioni e Accoglienza Turistica (IAT).

Il ciclismo sarà all’insegna dei primi appuntamenti in programma per la primavera-estate di Fossacesia. Il 9 aprile, la Marina e la città saranno attraversati dai ciclisti che prendono parte al Giro d’Abruzzo. Nella mattinata del 15 maggio, con partenza da San Giovanni in Venere, prenderà il via la “Pedalate Mediolunum”, evento collaterale al Giro d’Italia, che nel pomeriggio, in occasione della tappa numero 11 da Foiano di Valfortore a Francavilla a Mare, torna a percorrere il lungomare di Fossacesia Marina, con traguardo volante dedicato al compianto campione Alessandro Fantini. Oltre al ciclismo, dopo il successo dello scorso anno, un’altra importante manifestazione caratterizzerà la Marina, nell’area dell’ex Stazione ferroviaria sulla via Verde, dedicata al divertimento, allo sport, all’arte e all’enogastronomia . Si tratta di Art Bike & Run + Wine, che dal 17 al 19 maggio animerà la Costa dei Trabocchi.