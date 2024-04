Appuntamento per giovedì 9 aprile a Chieti nella sala Convegni della Camera di Commercio in Piazza Vico. Ingresso libero

CHIETI – Un vero e proprio tour attraverso l’Abruzzo per informare i cittadini. Dopo aver organizzato incontri aperti al pubblico in tante località abruzzesi, la Federconsumatori Abruzzo Aps Abruzzo fa tappa a Chieti per parlare di tutti i temi ed i quesiti legati al passaggio al mercato liberto dell’energia.

Un argomento di sicuro interesse specie per la popolazione anziana.

La data del passaggio dal servizio di maggior tutela al mercato libero è stata quella del dieci gennaio scorso per le forniture di gas, per le forniture di energia elettrica, invece, si partirà da luglio.

L’appuntamento è fissato per giovedì 04 aprile a Chieti, alle ore 16:00 (ingresso libero), nella sala convegni della Camera di Commercio in piazza Vico. Un’occasione di discussione organizzata in collaborazione con la Cgil di Chieti, lo Spi Cgil di Chieti e la Lega Spi Cgil di Chieti. ”Fine del mercato tutelato, istituzione del servizio di tutela delle vulnerabilità. Bonus sociale e bonus salute”, questo il titolo dell’evento.

Saranno presenti, tra gli altri, Luciano Di Cristofaro segretario lega Spi Cgil di Chieti; Maurizio Di Martino, segretario generale Spi Cgil Chieti; Elisabetta Carinci, Federconsumatori Aps Abruzzo; Francesco Trivelli Presidente Federconsumatori Abruzzo Aps.