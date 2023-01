“Partigiano Piuma” al Bradimante Teatro per Loreto Spettacolo 2023

LORETO APRUTINO – Riparte a Loreto Aprutino (Pe) la rassegna “Loreto Spettacolo 2023” organizzata dall’Associazione Culturale Lauretana Teatro Del Paradosso, in collaborazione con l’Ass. Fante Di Cuori e la Consulta Giovanile, con il sostegno della Fondazione Pescara Abruzzo, Regione Abruzzo, Comune di Loreto Aprutino e Fondazione dei Musei Civici. Lo storico Teatro Comunale Luigi De Deo farà da cornice al nutrito cartellone di eventi in programma tra gennaio e maggio 2023: spettacoli teatrali, proiezioni di film e documentari, presentazioni di libri, concerti e mostre.

Domenica 22 gennaio alle ore 17,30 Loreto Spettacolo ospiterà l’anteprima abruzzese del nuovo atteso spettacolo di Bradamante Teatro: Partigiano Piuma. “Partigiano piuma” di e con Francesca Camilla D’Amico, Soundscape design Isabella di Bartolomeo/Abruzzo Soundwalks, Scene e costumi Elena Beccaro, Collaborazione artistica Dario Spadon, Foto di scena Walter Donegà, Produzione Bradamante Teatro con il sostegno della Cooperativa Teatrale Prometeo e di Passo Nord residenze artistiche di montagna Trentino Alto Adige/Südtirol.

Una fiaba neorealista ambientata fra boschi,accampamenti, sentieri. Protagonista è Lindo, un ragazzino ribelle come solo sa essere chi, per esistere, è costretto a lottare. Riesce ad unirsi alla lotta partigiana grazie all’incontro con Roscio e Brado. I partigiani, dai nomi in codice più disparati, non sono proprio come se li era immaginati. Lindo, nome in codice Piuma, in fondo spera solo di trovare un vero amico di cui fidarsi e lasciarsi prendere per mano.

L’intenzione di un racconto “laterale” della Resistenza trae spunto dal romanzo di Italo Calvino “Il sentiero dei nidi di ragno”. Bradamante Teatro scrive personaggi, situazioni e ambienti, con il contributo di un accurato lavoro sulla composizione del paesaggio sonoro, orchestrando le molte voci per un’attrice sola.

“Lo spettacolo è nato a Bolzano ed ha debuttato lì lo scorso 25 novembre 2022, grazie alle residenze artistiche Passo Nord e al sostegno della Cooperativa Teatrale Prometeo che ringraziamo anche per il prezioso supporto artistico. Per il debutto in Abruzzo abbiamo scelto il teatro comunale Luigi De Deo perché è un luogo di resistenza culturale nell’entroterra, un piccolo avamposto artistico che offre alle persone di Loreto Aprutino, ma anche ai comuni limitrofi e alla vicina Pescara, proposte culturali di tutto rispetto dagli spettacoli teatrali, ai concerti, al cinema, alle presentazioni di libri. Ci legano a Loreto Aprutino la grande stima e l’affetto per gli amici e artisti del Teatro del Paradosso che ci aprono le porte del teatro come una vera casa” Francesca Camilla D’Amico – Direzione artistica Bradamante Teatro.