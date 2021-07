“Parole di fuoco”, notte dalla poesia.3 questa sera a Pescara

PESCARA – Venerdì 23 luglio ore 21 sulla terrazza della Chiesa di San Pietro Martire (Via Fontanelle 90/1 Pescara): “Notte della poesia.3 (parole di fuoco)”. Una grande serata di poesia, performance e letture con alcune delle voci più rappresentative della letteratura contemporanea abruzzese. Poeti e poetesse, giovani scrittori e scrittrici che portano avanti un loro originale stile di scrittura.

Molti dei poeti e scrittori invitati a partecipare, hanno alle spalle numerose pubblicazioni e premi vinti su tutto il territorio nazionale: Dario Lauterio, Tiziana Iozzi, Barbara De Filippis, L.W.Almanacca, Gino Primavera, Diomira Gattafoni, Beniamino Cardines, Rosetta Clissa, Manuela Di Dalmazi, Caterina Franchetta, Lucia Magistro, Claudia Ruscitti, Claudio Spinosa, Filippo Guidi, Andrea Verrocchio.

Ospite della serata Paolo Di Bartolomeo con “Io sono con te – una vita in corsia tra pianti e gioie” edito da Baldini+Castoldi, 2021. Ex primario e direttore del Dipartimento di Ematologia, Medicina Trasfusionale e Biotecnologie a Pescara, luminare in ematologia con oltre 300 articoli scientifici pubblicati in tutto il mondo.

Beniamino Cardines, scrittore e direttore culturale: “La cultura e in modo particolare la Letteratura devono riprendersi quel ruolo sociale e socializzante che oggi più che mai necessita a una società strappata e ferita dal vuoto di valori. Un ruolo anche di osservazione critica e lucida della realtà. Abbiamo bisogno di direzioni non solo culturali, ma anche etiche, direzioni e vie possibili per ritrovarci nell’essere umani”.

L’evento è curato da OL//Officine Letterarie – centro studi, ricerca e promozione letteraria Pescara, direzione culturale Beniamino Cardines, coordinamento Rosetta Clissa. Progetto in collaborazione con il Comune di Pescara, Fondazione Genti d’Abruzzo, Bibliodrammatica aps ets, AEA/Associazione Editori Abruzzesi, www.condividiamocultura.it, Ooops! (scrittura e narrazione), USACLI Pescara Abruzzo, Teatro Volante aps, Zaffiro magazine.

Una serata di cultura e socialità, progettata in collaborazione con d.Enrico D’Antonio e l’Area pastorale S.Lucia V.M., San Pietro M. e San Donato M., in occasione della giornata in cui si ricorda Santa Brigida di Svezia, Patrona d’Europa, mistica, Dottore della Chiesa, grande donna del suo tempo. Regina che seppe rinunciare a tutto per farsi prossima ai poveri e agli ultimi.

INFO: Facebook “OL//Officine Letterarie Pescara”

Tel. 339.5223285 (evento gratuito – obbligo di prenotazione)