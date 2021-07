Domenico Imperato per “Bastioni in festa” il 23 luglio

PESCARA – L’estate si anima nel centro storico di Pescara: “Bastioni in festa” è la rassegna di eventi serali promossa e sostenuta da alcune attività commerciali, in particolare dai ristoratori, dalle vinerie e cocktail-bar presenti in Via dei Bastioni, strada che durante i weekend estivi diventa pedonale.

Si cena all’aperto o, semplicemente, si degusta un drink accompagnati dal repertorio musicale del “Domenico Imperato Trio”, formazione musicale composta dal famoso chitarrista cantautore Imperato, dal bassista Marcello Manuli e dal batterista Fausto La Torre. Il genere musicale, allegro e brioso, spazia dal Brasile al Mediterraneo, con sonorità calde e vivaci tipiche del samba, del pop, dell’etno-jazz, del reggae. Un mix di culture per un viaggio musical-poetico originale e coinvolgente.

“Bastioni in festa” è il binomio perfetto food-drink/musica per vivere il venerdì sera in un’atmosfera rilassata e accogliente.

Appuntamento Venerdì 23 luglio alle ore 21.00. In calendario per Venerdì 30 luglio c’è il duo Osvaldo Bianchi e Marco Pizii, artisticamente i “Bisbetica Indù”. Repertorio ampio che va dallo street funky, al pop, dal rock ai successi di Rino Gaetano.

“Bastioni in festa” è un’iniziativa promossa, sostenuta ed organizzata da:

Piazzaforte dai Sabatini

Bukowski Lungo Bar

Klesh! Arts, Cultures, Spirits