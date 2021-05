Parcovie 2030: presentazione di un’iniziativa sulla transumanza

Ciambetti: “importante recepire letteralmente il significato dalla transumanza, dell’andare oltre la terra e stringere relazioni tra comunità e pratiche sociali”

ROMA – Ha avuto luogo oggi 17 maggio 2021, alle ore 12.30, in modalità videoconferenza, la conferenza stampa da remoto di presentazione di un’iniziativa nell’ambito del progetto Parcovie 2030. Si tratta dell’accordo di partenariato su “Parchi, pastori, transumante e grandi vie della civiltà”, all’interno del programma delle Terre Rurali d’Europa all’interno della programmazione europea Agenda 2030.

La Conferenza dei Consigli regionali, su proposta del Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo Lorenzo Sospiri, ha infatti promosso il progetto che è stato accolto dalle Regioni, Abruzzo, Basilicata, Campania, Marche, Molise, Piemonte, Puglia e Veneto.

Hanno partecipato, oltre al Coordinatore della Conferenza, Presidente Roberto Ciambetti (Veneto), i Presidenti dei Consigli regionali coinvolti: Lorenzo Sospiri (Abruzzo), Carmine Cicala (Basilicata), Gennaro Oliviero (Campania), Dino Latini (Marche), Stefano Allasia (Piemonte), Loredana Capone (Puglia).

È stato firmato l’accordo di partenariato tra queste Regioni e l’Agenzia per lo Sviluppo Rurale Moli. Gal S.C.R.L. e i Centri Rurali di Assistenza Multiservizi.

Il Presidente Sospiri, a nome del Consiglio regionale dell’Abruzzo, capofila del progetto, ha introdotto i temi chiave di questa iniziativa, ribadendo il valore “non solo dell’idea romantica della transumanza, dei tratturi, ma il loro valore per un grande ritorno per il turismo e per le attività economiche coinvolte, con la certezza di poter aggregare altre realtà a livello transregionale ed anche transnazionale, inserendosi appieno nelle linee programmatiche del recovery fund”.

Il Presidente Ciambetti ha sottolineato: “come sia importante recepire letteralmente il significato dalla transumanza, dell’andare oltre la terra e stringere relazioni tra comunità e pratiche sociali, in un rapporto equilibrato con e dalla natura; il green deal di cui tanto si parla, può trovare in questo progetto una piena realizzazione del proprio spirito ispiratore”.

Tutti i Presidenti collegati hanno espresso ringraziamenti e forte impegno a valorizzare l’idea.