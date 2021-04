Panthers Roseto – Stella Azzurra Roma: dove vedere la diretta

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Comincia domani alle ore 20:00 la poule promozione per le nostre Braderm Panthers Roseto, chiamate subito a un test probante contro la Stella Azzurra Roma tra le mura amiche del PalaMaggetti.

Rinforzate dal super innesto di Marcella Filippi, le Panthers avranno a disposizione il roster al completo per una partita già molto importante per gli equilibri di un girone in cui sarà vietato sbagliare: solo la prima classificata accederà allo spareggio-promozione.

La formazione stellina ha chiuso in testa il Girone B della prima fase assieme al Basket Roma con cinque vittorie in sei partite, stesso record delle nostre Pantere, e vanta la seconda miglior difesa del campionato con 266 punti subiti complessivi (44.3 a partita), due in più rispetto quelli concessi da Roseto. Dal punto di vista realizzativo, Krasovec e Perrotti sono le individualità più pericolose a disposizione di coach Sferruzza.

La partita, che si disputerà a porte chiuse, sarà trasmessa in diretta Facebook e YouTube sui nostri canali.

1° GIORNATA SECONDA FASE

Aprilia-Terni domani ore 18:00

Roseto-Stella Azzurra domani ore 20:00

San Raffaele-Basket Roma lunedì ore 20:30