Maratona Dantesca del Kiwanis per la Giornata Mondiale del Libro

PESCARA – Il Kiwanis Chieti Pescara G. D’Annunzio in occasione del 23 Aprile, Giornata mondiale del libro, inaugura la “Maratona Dantesca” per celebrare i 700 anni dalla scomparsa del Sommo Poeta. Un contest in versione social con un fantastico premio finale, la Maratona Dantesca è aperta a lettori di ogni età accomunati dalla passione per le opere dell’universalmente riconosciuto ‘padre della lingua italiana’. Spazio dunque alla creatività dei Dante Lovers.

ISTRUZIONI:

1 – Andare sulla Pagina Facebook “Kiwanis Chieti Pescara D’Annunzio” aggiungi il tuo like.

https://www.facebook.com/Kiwanis-Club-Chieti-Pescara-G-DAnnunzio-110010817084083

2 – Pubblica il video della tua lettura dantesca della durata massima di 2 minuti aggiungendo l’hashtag #KiwanisLeggeDante

3 – Invita quanti più amici ad aggiungere Like al tuo video

4 – Il 21 maggio, giorno del Compleanno del Sommo Poeta nato il 21 maggio 1265 a Firenze, chiuderemo il concorso e proclameremo il Sommo Vincitore della Maratona Dantesca.

5 – Buona Maratona Divini Lettori Danteschi !