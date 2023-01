Panther Roseto, rescissione consensuale con Sofia Dell’Olio

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Le ARAN Cucine Panthers Roseto comunicano la rescissione consensuale del contratto con la giocatrice Sofia Dell’Olio. La società rosetana ha trovato un accordo con Empoli e la Dell’Olio andrà quindi a vestire la canotta della squadra toscana. Le Panthers ringraziano calorosamente Sofia per l’impegno e per il percorso fin qui svolto e le formulano un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera.

