Nuova avventura sportiva della Linea Oro Bike Avezzano 2023

AVEZZANO – È cominciata nei primi giorni dell’anno 2023, sulle strade della Val Vibrata, la nuova avventura sportiva della Linea Oro Bike Avezzano con tanta voglia di migliorare i buoni spunti già dimostrati nella stagione 2022.

La squadra dilettantistica, composta da atleti under 23, rilancia la propria sfida per il secondo anno di fila, merito per l’impegno che stanno profondendo i dirigenti capitanati da Guido e Antonio Restaino (titolari del negozio Linea Oro che ha sede nella città marsicana) con il team manager Francesco Sorgi che ha un ruolo chiave nella gestione tecnica di un promettente organico che vorrà farsi onore girando in lungo e in largo l’Italia.

L’organico è composto dall’abruzzese Lorenzo Sorgi (già nel roster marsicano nella stagione scorsa), dai laziali Alberto Lucidi, David Rosoriu (rumeno di nascita), Jacopo Colladon e Jacopo Rossi, dal marchigiano Francesco Cecchini, dal siciliano Alessandro De Salvo e la new entry arriva dall’estero con l’ucraino Semen Simon.

A guidare il gruppo dall’ammiraglia Franco Bergamante, direttore sportivo di provata esperienza in alcune formazioni giovanili abruzzesi.

Un tassello importante in questo breve ritiro è stato la preparazione atletica e i ragazzi si sono affidati alla bravura di Alessandro Proni che ha seguito passo passo i corridori mettendoli nella condizione di lavorare al meglio.

Con la presenza nello staff tecnico di Luigi Fiore nel ruolo di meccanico, la squadra vestirà l’abbigliamento tecnico Dama (divise), Sportful (dopo gara estivo) e Mizuno (invernale). Nel dietro le quinte figurano anche Fabrizio Ranieri (consigliere) e Giovanni Sorgi (avvocato e responsabile legale), a comparire come sponsor Supermercati Tigre dei fratelli Sorgi, Teknoimpianti, AZ Gomme, Perinetti Auto, Kent Boutique, Markaurelio Serramenti, Ma.Ma Agenzia Pulizie, Torti Claudio agroalimentari, Semenflora, Panificio Serafini, Caseificio Terrantica, Assicurazioni Maceroni Vittoria, Impianti Elettrici Michele Palumbo, Fracassi Carta, Il Norcino, Ristorante Guerrinuccio, Dentilandia, Torti (patate da amare), M&B Gas e Luce, G&G vele pubblicitarie, Ovodoro e Banca del Fucino.

Un 2023 di attesa e di potenziale crescita per ogni atleta che ha sposato il progetto, nell’intento di tirare fuori il meglio di sé per poter essere nelle prossime stagioni i corridori pronti per fare il grande salto.