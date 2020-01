Colpo esterno della Connetti.it Chieti, 3-0 al Volley Palmi

Nibbio: «Non era facile prendere ritmo con queste avversarie, in più abbiamo dovuto cambiare più volte formazione. Servivano i tre punti e li abbiamo presi, bene così»

PALMI (RC) – La Connetti.it chiude il proprio girone d’andata con una vittoria che era obbligata, da pronostico, e proprio per questo tutt’altro che facile e scontata. Il fanalino di coda Palmi ha venduto cara la pelle, e dall’altro lato della rete si è trovata contro una squadra con qualche acciaccio inatteso: Sara Gotti è stata lasciata per tutta la partita in panchina, a causa di un risentimento muscolare alla schiena, mentre Monica Lestini, che aveva iniziato la gara proprio nel ruolo di opposta solitamente ricoperto da Gotti, ha avuto pure lei un risentimento muscolare, all’adduttore.

Nonostante ciò, la Connetti.it ha controllato la gara dall’inizio alla fine, non dando mai l’impressione di potersela far sfuggire. Uniche neroverdi in doppia cifra Ilaria D’Angelo, autrice di 13 punti, e Lestini, che ne ha totalizzati 10. A fine gara, ecco il commento di Giorgio Nibbio: “Non è mai facile giocare contro avversari che vanno a un ritmo molto più basso del tuo e non ti consentono dunque di esprimerti come sai. I problemi fisici che avevamo ci hanno costretto a cambiare più volte formazione, e alla fine ho dovuto mettere Alice Di Tonto da opposta. Potevamo forse fare un po’ meglio in attacco, ma ripeto non era facile oggi: avevamo l’obiettivo dei tre punti, lo abbiamo raggiunto, quindi bene così”.

Il tecnico neroverde ha fatto anche una breve sintesi del girone d’andata giocato dalla Connetti.it: “Siamo lì, a tre punti dai playoff, e non è poco considerando tutti i problemi che abbiamo avuto, dall’indisponibilità del palazzetto ai tanti infortuni. Abbiamo perso gli scontri diretti con le quattro squadre che ci precedono (Aragona, Cerignola, Altino e Santa Teresa di Riva), ma come li abbiamo persi all’andata possiamo vincerli, eventualmente, al ritorno. Quelli che mancano all’appello sono certi punti persi per strada, come quelli di Isernia o l’ultimo, sette giorni fa, contro Sant’Elia. Sono soprattutto quelli i punti che non dovremo assolutamente perdere nel girone di ritorno”.

TABELLINO:

Expert De.Si. Volley Palmi: La Rosa 9, Aprile, Marchi 1, Giudice (L), Varaldo 9, Cantamessa 4, De Santis n.e., Buonfiglio (C) 6, Carrozza, Fiore 5. All.: Enzo Celi.

Connetti.it Chieti: Gotti n.e., Ricchiuti 1, Maiezza (L), Torrese (L), Culiani (C) 8, Di Tonto 5, Spadoni 7, D’Angelo 13, Galiero 7, Giroldi 2, Micheletto 2, Lestini 10. All.: Giorgio Nibbio.