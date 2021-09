Pallavolo Teatina, l’alzatrice Asia D’Amico si presenta

17 anni, arriva dal settore giovanile: «L’impatto con allenatore e compagne è stato più che positivo. Ringrazio la società per la fiducia»

NOCCIANO – Una delle prerogative della Pallavolo Teatina é sempre stata quella di puntare sui giovani e questo non significa soltanto potenziare e arricchire le formazioni Under e tutto il settore giovanile ma anche avere il coraggio di lanciare le ragazze più pronte e aggregarle alla prima squadra. E così anche Asia D’Amico, a partire da questa stagione, si misurerà con il campionato di B1. Arrivata alla Teatina la scorsa estate, dopo i trascorsi nell’Arabona e nella Teate, Asia ha giocato la scorsa stagione in serie C e nel campionato Under 16, ben figurando. Ma la chiamata in prima squadra ha spiazzato anche lei:

«È stata una botta al cuore, pensare di aver fatto un solo campionato di Serie C e subito catapultata in una categoria di B1. -ha dichiarato l’alzatrice 2004- Sarà un anno di crescita ed esperienza, cercherò di dare il mio massimo contributo alla squadra. Per questo inizio ringrazio tanto il mio ex allenatore, Joel Despaigne, per avermi sempre motivato, ma soprattutto la società Teatina per l’opportunità e la fiducia. Ho cominciato sin da subito ad allenarmi con la squadra e ho avuto immediatamente grande fiducia nell’allenatore, di cui tutti mi avevano parlato molto bene. Mi sono poi trovata a mio agio con le compagne, nonostante siano più grandi e abbiano più esperienza di me. Siamo una bella squadra».

In prima squadra ritroverà Serena Cardellicchio, sua compagna dello scorso anno in serie C: «Sono contenta ci sia anche Serena in prima squadra, perché anche se la conosco solo da un anno, so che merita questa opportunità. Avendo vissuto questo salto la sua presenza mi aiuta, d’altronde siamo le piccole della squadra».