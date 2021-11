Pallavolo, la Sieco Impavida Ortona ospita la Emma Villas Aubay Siena

Sfida impegnativa tra le mura amiche per la Sieco Service Impavida Ortona domenica 14 novembre, alle ore 18.00 al Palasport Comunale

ORTONA – Nella scorsa estate, Siena come d’abitudine si era regalata una campagna acquisti fatta di pezzi da novanta per tentare il salto di categoria. Tra questi, spicca lo schiacciatore ex Impavido Giuseppe Ottaviani. Nonostante le buone premesse, tuttavia, i toscani hanno faticato nelle prime uscite e così, oltre ad un nuovo coach (Paolo Montagnani ha sostituito Lorenzo Tubertini a fine ottobre) sono arrivati anche dei rinforzi in campo. Si tratta di due schiacciatori di altissimo livello: Simone Parodi e Ivan Kuznetsov.

Dopo un inatteso filotto di tre sconfitte consecutive, la prima vittoria per Siena arriva a Mondovì, proprio subito dopo l’arrivo dei nuovi innesti. Vittoria anche nella giornata successiva, la prima davanti ai propri tifosi contro Lagonegro. Due vittorie da tre punti che rilanciano i toscani proprio alla vigilia della gara contro la Sieco Service Impavida Ortona.

Gli impavidi, reduci da un brusco stop rimediato a Porto Viro, sono ben consapevoli dell’impresa che toccherà costruire per aver la meglio su una formazione di altissimo livello qual è la Emma Villas Aubay Siena. In terra d’Abruzzo c’è molta voglia di riscatto perché per la prima volta nella sconfitta di Porto Viro, non si sono visti i passi avanti che la squadra aveva sempre dimostrato di aver fatto. «Rientrare è stato bellissimo», commenta il palleggiatore pescarese Lorenzo Piazza. «Peccato aver perso un occasione per andare almeno a punti. Per fortuna sto molto meglio, anche se non ancora al cento per cento ma rientrare in campo, esordire, assaporare il gusto della competizione e della complicità con i miei compagni di squadra è stato emozionante. Domenica sarà una vera e propria battaglia. Siena si è ripresa da un inizio non brillante e di certo verranno con tutte le intenzioni di fare punti. Punti che però servono anche a noi, sia per la classifica ma anche per il morale. Toccherà a noi fare il massimo per avere una reazione, soprattutto nella finalizzazione dei contrattacchi».

La gara avrà inizio alle ore 18.00 e sarà visibile sul sito web www.impavidapallavolo.it. Dirigeranno l’incontro i signori Grassia Luca (Frascati) e Oranelli Alessandro (Spoleto).

Le altre gare della Settima giornata di Andata

Kemas Lamipel Santa Croce – BAM Acqua San Bernardo Cuneo

Gruppo Consoli McDonald’s Brescia – BCC Castellana Grotte

Pool Libertas Cantù – Delta Group Porto Viro

Synergy Mondovì – Conad Reggio Emilia

Cave Del Sole Lagonegro – Agnelli Tipiesse Brescia

Riposa: Hrk Motta di Livenza