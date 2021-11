Pallavolo, Castelfranco – Teatina 3-0: sintesi e tabellino

Senza storia la sfida in terra toscana, con le neroverdi battute nettamente dalle padrone di casa della FGL per 3-0

CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) – La Teatina incassa la terza sconfitta stagionale sul campo della FGL Pallavolo Castelfranco, in un match condotto con autorevolezza, forza e sicurezza dalle padrone di casa, sin dai primi possessi. Il 3-0 finale non lascia spazio a recriminazioni, contro un avversario guidato dai 15 punti di Giulia Bertelli, dagli 11 a testa di Zuccarelli e Baggi, e che ha prevalso in tutte le voci statistiche. In casa neroverde, nessuna arriva alla doppia cifra di punti, in una serata complessivamente difficile. A fine gara, tuttavia, Cristian Piazzese non vede tutto buio nella prestazione delle sue giocatrici: «Assolutamente no, c’è stata una bella differenza tra la prestazione che abbiamo offerto oggi e quella di due settimane fa a Perugia. Allora non avevamo proprio giocato, oggi invece abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo lottato, ci abbiamo provato, anche se i parziali potrebbero far pensare a una resa incondizionata. Di contro ci siamo trovati la squadra senz’altro più forte tra quelle affrontate finora, una squadra molto fisica, alta, con buone doti tecniche e molto più esperta di noi. Hanno giocato ad un livello al quale, almeno per il momento, noi non possiamo competere. Certo, ci sono tanti aspetti su cui dobbiamo lavorare tanto, a partire dalla gestione dell’emotività e dei momenti caldi, ma oggi comunque si sono visti dei miglioramenti, non solo rispetto a Perugia, ma anche rispetto alla gara contro Trevi in cui abbiamo sfiorato la vittoria. La squadra sta crescendo, dobbiamo mantenere la fiducia e continuare a lavorare».

FGL Pall. Castelfranco – Pallavolo Teatina 3-0 (25-17, 25-16, 25-12)

FGL Pall. Castelfranco: Zuccarelli 11, Chisari 8, Bertelli 15, Casarosa (L), Andreotti 7, Baggi 11, Vallicelli 2, Tesi (L) n.e., Bartalini, Bernardeschi n.e., Focosi n.e., Covino n.e. All.: Alessandro Menicucci.

Pallavolo Teatina: Falcone (L), Miccoli, D’Amico n.e., Carrisi 3, Filacchioni 1, Courroux, Biesso 7, Stafoggia 5, Corradetti 9, Gorgoni 6, Cardellicchio (L) n.e., Ricci 2. All.: Cristian Piazzese.