Le Panthers Roseto conquistano il primo posto, sconfitta Roma

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Meglio di così non poteva cominciare il girone di ritorno delle Baia del Re Panthers Roseto, che espugnano per la seconda volta in una settimana la Capitale (56-80 sul campo della Pallacanestro Roma) e agganciano in vetta il San Raffaele, in attesa dello scontro diretto di domenica prossima e del risultato di Aprilia che in caso di vittoria contro la Stella Azzurra porterebbe un terzetto al comando del girone.

E dire che la serata non era cominciata esattamente con i migliori auspici per le ragazze di coach Ghilardi, sotto 20-15 alla fine di un primo quarto insolitamente svagato a livello difensivo, ma brave già nel secondo periodo a mettere la testa avanti e non voltarsi più indietro fino alla sirena finale.

Altra grande prova corale delle Pantere, tra cui spicca un’incontenibile De Vettor: ogni tripla realizzata da Roseto è della 20enne veneziana, top-scorer biancazzurra per la seconda gara di fila firmando con 22 punti il suo massimo stagionale. Ma le buone notizie arrivano anche dai 18 punti di Lucente, dall’ottimo rientro di Servadio, dalla terza gara di fila in doppia cifra per una Pallotta in costante crescita dopo lo stop per infortunio, e in generale dall’intero gruppo che come al solito risponde presente: nove atlete a segno, e sempre più di 20 punti segnati e meno di 15 subiti dopo il brutto primo quarto.

Il calendario mette ora di fronte alle Baia del Re Panthers un vero e proprio tour de force: si parte con il doppio turno casalingo contro San Raffaele ed Esquilino, e basta dare un’occhiata alla classifica per comprendere l’importanza e il grado di difficoltà dei due impegni. Anche per questo sarà fondamentale una grande risposta del pubblico rosetano: domenica 19 alle 18:30 c’è il primo big match!

La nostra Irene De Vettor: “Sicuramente non è stata la nostra miglior partita: siamo partite davvero male,ma poi l’abbiamo ripresa con la voglia e dimostrando che non ci stiamo a perdere. A livello personale sto bene e mi sento rinata: avverto di dover prendere qualche responsabilità in più e dare una mano alla squadra, spero sia quello che sto dimostrando. Per il big match di domenica prossima noi ci siamo, e abbiamo una voglia assurda di giocare questa partita e firmare il primo posto in classifica!”.

TABELLINO

PALLACANESTRO ROMA-BAIA DEL RE PANTHERS ROSETO 56-80 (20-15; 30-36; 44-57)

ROSETO: Irene De Vettor 22, Asia Pineto, Claudia Pallotta 10, Camilla Servadio 12, Letizia Rosa, Sara Ambrosio 4, Francesca Marini 3, Alyssa Rospo 7, Francesca Trovarelli 2, Francesca Lucente 18, Simona Di Giandomenico 2, Olimpia Ramasco. Coach: Franco Ghilardi.

RISULTATI 1° GIORNATA DI RITORNO

Antoniana Pescara-Elite Roma 58-63

Basket Roma-Roma XVI oggi ore 20:00

Academy Latina-Orvieto 48-67

San Raffaele Roma-Esquilino 55-59

Stella Azzurra-Aprilia oggi ore 15:45

Pallacanestro Roma-Baia del Re Panthers Roseto 56-80

SMIT Roma-Magic Chieti 70-58

CLASSIFICA

San Raffaele Roma 24

Baia del Re Panthers Roseto 24

Virtus Aprilia 22*

Esquilino 22

Stella Azzurra 20*

Elite Roma 16

Antoniana Pescara 14

Orvieto 12

Roma XVI 12*

Magic Chieti 8

SMIT Roma 6

Basket Roma 6*

Pallacanestro Roma 4

Academy Latina 2

*=una partita in meno

PROSSIMO TURNO

Elite Roma-Basket Roma (sabato 18, ore 16:45)

Aprilia-Antoniana Pescara (sabato 18, ore 18:00)

Orvieto-SMIT Roma (sabato 18, ore 18:00)

Magic Chieti-Stella Azzurra (sabato 18, ore 18:30)

Esquilino-Academy Latina (sabato 18, ore 18:30)

Baia del Re Panthers Roseto-San Raffaele (domenica 19, ore 18:30)

Roma XVI-Pallacanestro Roma (domenica 19, ore 20:30)