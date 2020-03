Paganese – Teramo 0-0: finisce a reti inviolate la sfida del Torre

La gara del 1° marzo regala poche emozioni. I campani chiudono in dieci per l’espulsione di Schiavino. Domenica arriva la Virtus Francavilla

TERAMO – Finisce a reti inviolate tra Paganese e Teramo, al termine di una gara che non ha regalato grosse emozioni. Partono bene i padroni di casa con Diop che dopo un solo minuto impegna Tomei. Al 2′ Perri gira a rete ma la difesa biancorossa si salva ancora. Nel finale di tempo gli ospiti provano la conclusione con Arrigoni e Piacentini ma in entrambe le occasioni Baiocco è attento.

Nella ripresa é il Teramo a mostrarsi più intraprendente mantenendo un possesso palla prolungato. Al 25′ la Paganese reclama per un fallo di mano di Soprano ma per l’arbitro, il signor Bitonti di Gallarate, é tutto regolare e il gioco prosegue. La squadra di Erra reagisce e che chiude in attacco, alla ricerca dei tre punti che però non arrivano. A dieci minuti dal termine il destro di Caccetta, subentrato a Bramari, esce di poco fuori su corner di Scarpa. Nel recupero gli azzurri restano in dieci per un fallo da dietro di Schiavino su Birligea ma la suadra di Di Mascio non ha il tempo per approfittarne.

Domenica i biancorossi giocheranno al Bonolis contro la Virtus Francavilla; calcio di inizio previsto per le ore 17.30.

Tabellino

PAGANESE (4-3-1-2): Baiocco, Mattia, Bramati (dal 9′ st Caccetta), Panariello, Perri; Gaeta (dal 40′ st Stendarso), Bonavolontà (dal 18′ st Calil), Schiavino; Scarpa; Diop, Guadagni. A disposizione: Scevola, Campani, Sbampato, Alberti, Carotenuto, Cavucci, Acampora, 29 Musso. Allenatore: Erra.

TERAMO (4-3-1-2): Tomei, Cancellotti , Soprano, Piacentini, Tentardini (dal 28 st Florio); Santoro (dal 28′ st Birlingea), Arrigoni (dal 34′ st Costa Ferreira), Ilari; Cappa (dal 1′ st Mungo), Magnaghi, Bombagi. A disposizione: Valentini, Lewandowski, Cristini, Ekue Goodfried, Iotti, Fiore, Samele, Di Nisio. Allenatore: Di Mascio

Reti: –

Ammonizioni: Caccetta

Espulsioni: Schiavino

Recupero: 2′ nel primo tempo e 5′ nella ripresa