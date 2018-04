“Paesaggi condivisi”… fino al 21 maggio

L’acqua, i borghi, la memoria. Scatta e condividi la tua foto di paesaggio: ancora un mese di tempo

L’AQUILA – Ancora un mese di tempo per partecipare alla campagna social “Paesaggi condivisi” edizione 2018, lanciata su facebook dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Aquila e Cratere in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio del 14 marzo scorso, in continuità con l’iniziativa ideata lo scorso anno, per coinvolgere cittadini e comunità nella lettura e interpretazione del “loro” paesaggio, offrendo una piattaforma di partecipazione e condivisione delle loro personali visioni del territorio, alla ricerca di sguardi inediti, suggestioni e nuove letture attraverso la fotografia.

E’ stata infatti prorogata a lunedì 21 maggio la scadenza per l’invio delle fotografie di paesaggio del territorio dell’Aquila e Cratere, circoscritte stavolta su tre temi particolari: “I paesaggi dell’acqua”, “Il paesaggio dei borghi, tra attesa e rinascita” e “Tracce, presenze, percorsi. I paesaggi della storia e della memoria”.

Le fotografie dovranno essere inviate alla casella di posta elettronica sabap-aq.paesaggicondivisi@beniculturali.it secondo le modalità indicate nel regolamento, già diffuso e pubblicato su facebook in occasione del lancio dell’iniziativa.

Ulteriori dettagli – compreso l’elenco dei comuni inclusi nel “cratere sismico” – sono disponibili sulla pagina facebook della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per L’Aquila e cratere:

https://www.facebook.com/Soprintendenza-Unica-LAquila-639980696155756/