Marica Branchesi tra le 100 persone più influenti al mondo

Il riconoscimento alla ricercatrice del GSSI inserita nell’elenco della 15° edizione della “100 TIME list”

L’AQUILA – Nell’elenco annuale delle 100 persone più influenti del mondo secondo la rivista “TIME” c’è Marica Branchesi ricercatrice presso il GSSI – Gran Sasso Science Institute e membro della collaborazione internazionale LIGO-Virgo.

L’elenco stilato ogni anno dal TIME, giunto alla sua quindicesima edizione, riconosce l’attività innovativa e i traguardi dei personaggi più influenti nel mondo.

Pochissimi gli italiani, dieci con Marica, che figurano nelle 15 edizioni della “100 TIME list”. Tra i connazionali nominati in passato figurano Renzo Piano, Miuccia Prada e Sergio Marchionne; nessuno, fino ad oggi, proveniente dal mondo della scienza.

“Sono molto emozionata, è un riconoscimento davvero inaspettato! – afferma Marica – Dalle scoperte rivoluzionarie ottenute osservando le onde gravitazionali ai riconoscimenti internazionali degli ultimi mesi, per me è un continuo susseguirsi di grandissime emozioni. Sono estremamente onorata dal fatto che, grazie a questa nomination del TIME, per la prima volta assegnata a una scienziata italiana, il nostro Paese e la ricerca scientifica siano riconosciuti a livello internazionale”.

Da astronoma, Marica lavora da anni all’interno della collaborazione internazionale di Ligo-Virgo per la rivelazione delle onde gravitazionali. Presidente della commissione di Astrofisica delle onde gravitazionali della International Astronomical Union e membro del Comitato internazionale per le onde gravitazionali, Marica è entrata a far parte della Collaborazione Virgo nel 2009 ed è ricercatrice al Gran Sasso Science Institute e associata presso l’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Il suo ruolo è stato quello di favorire l’unione tra l’astronomia osservativa e la fisica strumentale degli interferometri utilizzati per captare le onde gravitazionali, aprendo così la strada alla “multi-messenger astronomy”.

Gli editori del TIME affermano: “TIME 100 è una lista degli uomini e delle donne più influenti del mondo, non dei più potenti, anche se non si tratta di termini che si escludono a vicenda. Mentre il potere è certo, l’influenza è più sottile. Per quanto questo elenco descriva i risultati dello scorso anno, ci concentriamo anche su figure la cui influenza è destinata a crescere, guardando dietro l’angolo per vedere cosa ci sarà in futuro”.

“Siamo orgogliosi che Marica sia una nostra ricercatrice – commenta il Prof. Eugenio Coccia, Rettore del GSSI, Gran Sasso Science Institute, la Scuola Universitaria Superiore dove lavora Branchesi – È un ulteriore segno che è possibile reclutare brillanti talenti e fare scienza di frontiera in Italia e in particolare all’Aquila, che sta diventando una moderna città europea della conoscenza grazie alla presenza del GSSI, dei Laboratori del Gran Sasso dell’INFN e dell’Università dell’Aquila. Il nuovo campo dell’astronomia con molti messaggeri, cioè fotoni e onde gravitazionali, deve molto alla capacità di Marica di far fare squadra a comunità scientifiche diverse”

Prossima tappa a New York, dove il 24 aprile Marica è invitata a partecipare al “Time 100 Gala” presso il Lincoln Center.

La lista completa è presente nell’articolo del TIME magazine che uscitrà in edicola il 20 Aprile e ora visibile al link: time.com/100.