Padre Hector Di Nardo amato sacerdote nel New Jersey

Ha favorito numerose vocazioni. Era nato a Roccamontepiano, in provincia di Chieti, nel 1931

ROCCAMONTEPIANO – Padre Hector Di Nardo nacque a Roccamontepiano, in provincia di Chieti, il 2 febbraio del 1931, da Pasquale e Maria Grazia. Oltre a lui arrivarono, in casa Di Nardo, almeno altri tre figli: Aida, Maria e Rocco. A quattordici anni, il 4 novembre del 1945, entrò nel Collegio San Giovanni dei Chierici Minori Regolari di Anagni in provincia di Frosinone. Successivamente seguì presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma studi filosofici e teologici. Prese i voti religiosi nel 1953 e fu ordinato sacerdote, il 25 febbraio 1956, nella Chiesa di San Marcello al Corso. Entrò nell’Ordine dei Chierici Regolari Minori Adorno (“The Order of Clerics Regular Minor – Adorno Fathers”).

Trascorse un periodo presso il Seminario della Chiesa di Sant’Angelo in Peschiera a Roma (durante il quale insegnò religione presso le scuole pubbliche). Nel 1959 si rese necessario, negli Stati Uniti, la istituzione di un seminario per le vocazioni e la scelta cadde su di lui. Arrivò a St. Joseph’s Rectory a Lodi, contea di Bergen, in New Jersey. Il 1 aprile del 1962 giunse, con il padre superiore Achille Rondinara, a Ramsey sempre in New Jersey. Il 1° aprile 1964 padre Hector divenne vice-parroco della St. Joseph’s Rectory di Lodi. Direttore spirituale delle “Catholic Daughters”, della “Holy Name Society” e della “Knights of Columbus”. Mise in atto una serie innumerevole di iniziative volte a raccolta fondi per i più poveri (con costruzione di mense ed alloggi).

Nel corso degli anni seppe conquistare l’ammirazione e l’amore dei parrocchiani. Il 15 settembre 1973 fu nominato parroco della St. Joseph’s Rectory di Lodi e da quel momento il suo impegno fu la realizzazione di una nuova Chiesa. Ampliò il Comitato per l’edificazione e concluse i progetti a stretto contatto con l’architetto. Il 19 marzo 1974 riuscì ad avere una svolta per l’edificio e il 18 dicembre 1976, con la partecipazione dell’Arcivescovo Peter L. Gerety, del Vescovo Joseph Costello, del Vescovo Joseph Francis, di sacerdoti e laici, la nuova chiesa fu consacrata con la gioia e la soddisfazione di tutti. Ha saputo guidare i suoi parrocchiani con prudenza e amore. Nel 1982 Padre Hector fu nominato Superiore del seminario di Ramsey. Fu poi nominato, succedendo a padre Americo Salvi, Superiore della “United States-Philippine Delegation” carica che mantenne fino al 2012. Padre Hector Di Nardo morì, il 5 gennaio 2018, a Ramsey in New Jersey.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”