Over 65 aiutano i “coetanei” nelle incombenze quotidiane

In attività gli over 65 “sprint” dell’Associazione “Domenico Allegrino” Odv. Antonella Allegrino: “Un aiuto in un’età in cui è molto facile sentirsi emarginati”

PESCARA – Si occupano di un coetaneo meno attivo aiutandolo nelle incombenze quotidiane: fare la spesa, pagare le bollette, andare in farmacia per l’acquisto di medicine, accompagnarlo dal medico e altre necessità. Sono i quattro over 65 “sprint”. che prendono parte a “Sos Voglia di Vivere”, il progetto realizzato dall’Associazione “Domenico Allegrino” Odv di Pescara grazie al finanziamento stanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dalla Regione Abruzzo nell’ambito del bando destinato al Terzo Settore. L’attività di sostegno, iniziata nei giorni scorsi, andrà avanti per tre mesi e si svolgerà una volta a settimana.

“Le quattro persone, che aiutano altrettanti coetanei, sono state individuate nel corso di altre attività realizzate nell’ambito del progetto – spiega Antonella Allegrino, fondatrice dell’associazione – Hanno già partecipato a incontri di formazione al web e si stanno collegando settimanalmente con le quattro community create a conclusione delle lezioni attraverso la piattaforma Google Meet. Sono over 65 particolarmente attivi, che hanno accolto la nostra richiesta di ‘adottare’, una volta a settimana, coetanei meno attivi allo scopo di aiutarli a svolgere alcune commissioni in cui incontrano difficoltà. Queste persone anziane meno dinamiche sono stati individuate durante attività svolte dalla nostra associazione, in particolare attraverso ‘Pronto Eccomi’, la linea telefonica gratuita attivata per aiutare over 65 in condizioni di disagio e isolamento anche a causa degli effetti della pandemia. Abbiamo ricevuto circa 500 chiamate in tre mesi e individuato, tra coloro che ci hanno contattato, le persone che necessitano di maggior aiuto”.

Tra gli over 65 “sprint” c’è Carlo Bufarale, 67 anni, esperto di ginnastica dolce ed esercizi di respirazione. Si è messo a disposizione di un coetaneo più solo che, a sua volta, ha accolto con entusiasmo la possibilità di fare nuove amicizie e poter contare su un “allenatore”. Anche Mariella Gentile, 69 anni, ha voluto rendersi utile affiancando una over 65 che sta attraversando un periodo di solitudine. Le due donne trascorrono del tempo insieme coltivando un orto sociale dell’associazione Domenico Allegrino e raccontando le proprie esperienze. Francesco Ciancetta e Caterina Pietropaolo, 75 e 72 anni, marito e moglie, accompagnano dal dentista due coniugi over 65, che non guidano l’auto e che hanno difficoltà a muoversi. “Con questa attività, i quattro over 65 ‘sprint’ si rendono utili e accrescono il loro spirito di collaborazione e servizio; gli altri vengono aiutati in attività semplici e possono contare sul sostegno di un coetaneo che comprende e capisce le difficoltà di un’età in cui basta poco per essere emarginati”, conclude Antonella Allegrino.

Il progetto “SOS Voglia di Vivere” mira ad assicurare la salute e il benessere per tutte le età, a sensibilizzare le giovani generazioni alla cultura del volontariato e a favorire uno scambio intergenerazionale. Un’attenzione particolare è rivolta calla condizione di isolamento e solitudine che stanno vivendo le persone anziane a causa della pandemia. Il progetto è realizzato nel territorio di Pescara e Chieti dall’Associazione “Domenico Allegrino” Odv (capofila) con i partner “Meridiani Paralleli” (Chieti), Centro Italiano Femminile Consultorio Familiare (Cif) di Chieti, l’Avis Comunale di Casoli e Pennadomo (Chieti), l’Avis provinciale di Chieti e in collaborazione con il Comune di Chieti, i licei classici “G.B. Vico” di Chieti e “G. d’Annunzio” di Pescara, il Dipartimento di Salute mentale della Asl di Lanciano-Vasto-Chieti e il Dopolavoro Ferroviario di Pescara.

Il progetto è realizzato nell’ambito del finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all’art.5 del codice del Terzo settore”, Attuazione art.73 D.Lgs 117/2017 (CTS), Piano operativo approvato con DGR Abruzzo n.434/2020 28 luglio 2020, e successivamente con Determinazione DPF014/82 del 29 luglio 2020, determina di approvazione della graduatoria finale N. DPG022/23 del 17/11/2020.