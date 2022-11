Osterie d’Italia 2023: tutti i numeri della Regione Abruzzo

REGIONE – 57 osterie in guida di cui 3 novità e 12 chiocciole in Abruzzo, e 14 osterie di cui 1 novità: questi i numeri delle due regioni nella nuova edizione di Osterie d’Italia. Torna lo storico sussidiario del mangiarbere all’italiana: disponibile in tutte le librerie e sullo store online di Slow Food Editore, la trentatreesima edizione di Osterie d’Italia racconta la ristorazione italiana più autentica e di qualità attraverso le visite e le recensioni di più di 240 collaboratori sparsi in tutta Italia, in una rete fitta e capillare. La nuova edizione raccoglie 1730 indirizzi di osterie, agriturismi, enoteche con cucina e ristoranti segnalati per la cucina territoriale, la rigorosa selezione degli ingredienti e il prezzo giusto, e introduce tre nuovi simboli per raccontare in modo più ampio e dettagliato l’offerta dei locali recensiti: il simbolo del pane, assegnato alle osterie con un eccellente cestino del pane e di prodotti da forno, autoprodotti o reperiti da fornai di qualità; il simbolo dell’olio, ai locali che valorizzano l’olio extravergine d’oliva sia a tavola che in cucina, secondo una selezione oculata di prodotti d’eccellenza e rappresentativi del territorio; il riconoscimento del Bere Bene, assegnato a quelle osterie che offrono, accanto o in sostituzione a una valida proposta di vini, una selezione di bevande alcoliche e non – birre artigianali, distillati, cocktail ma anche succhi, estratti e infusi – scelti con attenzione e personalità.

Abruzzo: la panoramica 2023

L’Abruzzo unisce la forte cultura agropastorale a quella marinara dell’area costiera, espressa in entrambi i casi in preparazioni semplici e sostanziose. La forte capacità di conservazione, tanto dell’ambiente e della biodiversità quanto delle abitudini alimentari, ha fatto sì che poco o nulla sia cambiato nel passaggio dalla cucina casalinga a quella delle osterie, eccezion fatta per la tendenza recente a interpretare alcune ricette in chiave più leggera e adeguata ai tempi, senza però stravolgerle. Si incontrano sempre più spesso giovani cuochi arrivati a dare continuità nella gestione del ristorante di famiglia o professionalmente autonomi che, poco attratti dalle luci dell’alta ristorazione, hanno scelto di restare o di tornare (anche nei piccoli borghi) e di sviluppare un rapporto virtuoso con i produttori – pastori, agricoltori, pescatori, artigiani alimentari – quando non addirittura dotarsi di un proprio orto o di un piccolo allevamento. Insomma un bel segnale, che però oggi deve fare i conti, soprattutto nei centri più grandi, con l’aumento dei costi e con la difficoltà a trovare personale di sala e di cucina, problemi ai quali solo in parte può sopperire la gestione familiare.

Le chiocciole dell’Abruzzo

PerVoglia – Castellalto (TE)

Zenobi – Colonnella (TE)

La Bilancia – Loreto Aprutino (PE)

Borgo Spoltino – Mosciano Sant’Angelo (TE) – nuova chiocciola

Sapori di Campagna – Ofena (AQ)

Taverna de li Caldora – Pacentro (AQ)

Taverna 58 – Pescara – nuova chiocciola

Font’Artana – Picciano (PE)

Vecchia Marina – Roseto degli Abruzzi (TE)

La Corte – Spoltore (PE)

Terra di Ea – Tortoreto (TE) – nuova chiocciola

Cibo Matto – Vasto (CH)

I numeri della guida

1730 osterie, agriturismi, enoteche con cucina e ristoranti segnalati

più di 240 collaboratori sparsi su tutto il territorio italiano

139 novità

270 locali premiati con la Chiocciola per l’eccellente proposta e per l’ambiente, la cucina e l’accoglienza in sintonia con Slow Food

126 locali premiati con il Bere Bene, un nuovo riconoscimento per la curata selezione di bevande: birre artigianali, succhi, infusi, cocktail e distillati

450 locali premiati con la Bottiglia per la curata selezione di vini

SCHEDA DELLA GUIDA

Osterie d’Italia 2023

a cura di Francesca Mastrovito ed Eugenio Signoroni

Pagine: 940

Collana: Guide Slow

Prezzo al pubblico: 24,00 euro

In libreria dal 26 ottobre 2022