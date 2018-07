Ospiti dell’Istituto Don Orione di Pescara in visita guidata presso l’11° Reparto Volo Pescara

PESCARA – Nella giornata del 13 luglio u. s., una rappresentanza dei piccoli ospiti dell’Istituto Don Orione di Pescara si è recata in visita presso il XI Reparto Volo di Pescara, diretto dal Dr. Rossi, per trascorrere alcune ore spensierate insieme agli “Specialisti del cielo”.

La mattinata, carica di emozioni non solo per i bambini, ma anche per i loro accompagnatori e per gli stessi poliziotti, è stata allietata anche dalla partecipazione degli operatori dell’Unità Cinofila e del Nucleo Artificieri della Questura di Pescara, i quali, in perfetta sinergia con i colleghi del Reparto Volo, hanno intrattenuto il giovane pubblico.

In particolare, l’attenzione dei bambini è stata attirata dai mezzi aerei che hanno potuto vedere da vicino e dal cane “Leo”, eroe a quattro zampe, in forza alla Squadra Cinofili di Pescara, distintosi in occasione del salvataggio della bambina rimasta sotto le macerie a Pescara del Tronto (MC), a seguito del sisma dell’estate 2016.

Ancora una volta la Polizia di Stato, organizzando una semplice giornata d’intrattenimento, è stata capace di alimentare gioie e speranze in coloro che ne hanno particolare bisogno, dimostrando di esserci comunque e sempre.

Hanno partecipato il Prefetto di Pescara Dr.ssa Basilicata, il Questore di Pescara Dr. Misiti, il Questore di Macerata Dr. Pignataro ed altre Autorità locali.