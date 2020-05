Ospedale San Pio di Vasto, interpellanza di Smargiassi

Il consigliere M5S presenta una interrogazione regionale per avere chiarimenti sul numero di contagi da Covid-19 tra gli operatori sanitari

ABRUZZO – Il Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle Pietro Smargiassi ha presentato un’interpellanza, rivolta all’Assessore alla Sanità Nicoletta Verì e al Presidente Marco Marsilio,per ottenere chiarimenti definitivi sulla situazione creatasi nell’ospedale di Vasto, dove si registra un’alta incidenza di operatori sanitari contagiati dal virus COVID19.

“Il dato del San Pio preoccupa – spiega Smargiassi – maggiormente se posto in relazione con i numeri complessivi dei risultati positivi nell’intera città di Vasto. Tutte le informazioni che mi sono state fornite a seguito delle richieste effettuate, in merito alla distribuzione dei DPI, alle buone prassi per la sicurezza degli operatori e dei pazienti, facevano trasparire sulla carta un quadro positivo delle misure adottate. Quadro – spiega Smargiassi – che però si contrappone con gli ulteriori contagi registrati nel presidio Ospedaliero e, soprattutto, con i richiami effettuati da alcune sigle sindacali alla ASL02 sulla quantità e qualità dei mezzi di protezione forniti. Per questo ho ritenuto doveroso richiedere, attraverso un’interpellanza, risposte definitive su numerosi punti di nebulosità, tra cui il numero dei casi accertati, nonché le quantità e qualità di DPI forniti sino ad oggi al personale sanitario, chiedendo inoltre all’Assessore se questi DPI sono ritenuti congrui e sufficienti rispetto alle esigenze di sicurezza e salute degli operatori e dei pazienti presenti nei reparti, sia quelli a maggior rischio esposizione, sia in quelli potenzialmente a minor contatto con il virus COVID19” conclude.