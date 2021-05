Ospedale di Giulianova, verso l’inaugurazione del nuovo pronto soccorso

Costantini: “Gli interventi di ristrutturazione della struttura sanitaria fanno parte di un progetto di rilancio”. Il centro polifunzionale “I Pioppi” è la nuova hub vaccinale del territorio

GIULIANOVA – Al via il piano di ristrutturazione dell’ospedale civile “Maria SS dello Splendore” con prossima inaugurazione del nuovo pronto soccorso.

“Tra circa dieci giorni potremo inaugurare il nuovo pronto soccorso del nostro ospedale – comunica il sindaco Jwan Costantini – gli interventi di ristrutturazione della struttura sanitaria fanno parte di un progetto di rilancio, attraverso i fondi stanziati dalla Asl di Teramo e dalla Regione Abruzzo. Siamo certi che potremo dare nuovo impulso con queste opere che seguono agli interventi già messi in attività dall’azienda sanitaria locale. Il pronto soccorso è stato interamente rinnovato con ampi spazi. Inoltre comunichiamo ufficialmente che il centro polifunzionale “I Pioppi” è stato identificato come centro vaccinale a livello nazionale che, anche nei prossimi mesi, continuerà ad ospitare le vaccinazioni anti Covid-19, offrendo un servizio non solo al nostro territorio ma anche ai comuni limitrofi”.