Ortucchio, vasto incendio in un capannone agricolo: distrutto

ORTUCCHIO – Un vasto incendio ha interessato un capannone agricolo nel comune di Ortucchio, poco prima della mezzanotte del 4 maggio. Le squadre del distaccamento di Avezzano, intervenute con tre automezzi, hanno trovato al loro arrivo la struttura totalmente in fiamme. La struttura, un deposito per la conservazione di prodotti agricoli, conteneva delle celle frigorifere al cui interno era custodito un notevole quantitativo di materiale plastico.

Sono ancora in corso le attività di messa in sicurezza, bonifica del luogo e la verifica delle cause che hanno provocato il rogo.