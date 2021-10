Ortona, nuova mobilitazione contro la cementificazione: ecco quando

Appuntamento il 2 ottobre in piazza della Repubblica. La mobilitazione contro possibili edificazioni a ridosso delle riserve naturali

ORTONA – Dopo il successo della passeggiata informativa lungo la Costa dei Trabocchi lo scorso 19 settembre, tornano le mobilitazioni del coordinamento Tu Vi.Va contro il Piano Regolatore di Ortona.

L’appuntamento è fissato per sabato 2 ottobre alle ore 16 presso piazza della Repubblica.

Il Coordinamento sottolinea che il PRG è ormai giunto alle fasi finali e, nonostante le rassicurazioni del Comune sul ridimensionamento del Piano, almeno undici ettari restano edificabili. “Quel che è più grave è che ciò avverrebbe nei ridossi delle due riserve naturali di Ripari di Giobbe e di Acquabella, -scrive in una nota il Coordinamento- “mentre nella zona compresa tra il lido Riccio e il Foro l’amministrazione intende foraggiare la costruzione di nuovi alberghi e di discoteche all’aperto, deturpando così definitivamente il fragile equilibrio ecosistemico della zona a ridosso della ss16.

Per questi motivi il coordinamento invita la popolazione a partecipare a una nuova iniziativa partecipativa che si terrà nel centro storico di Ortona. Si tratta di una nuova passeggiata informativa che percorrerà alcune tappe della splendida città abruzzese”.

“Una scelta simbolica molto netta – commenta Maura Peca, ingegnera ambientale e attivista del coordinamento Tu Vi.Va – dopo quella di settembre che si è svolta lungo la Via Verde, che sta a indicare la voglia di tutelare la bellezza architettonica di una città che col Prg continuerebbe a sfilacciarsi in altre contrade e frazioni, lontane dal centro e senza nemmeno i servizi essenziali. Occorre invece riqualificare i tanti edifici abbandonati del centro storico e riconvertire le strutture non più adatte a fronteggiare i cambiamenti climatici in atto. Solo così si può perseguire il consumo di suolo zero e si può mirare a uno sviluppo armonico del territorio”.

Durante la passeggiata informativa sono previsti gli interventi di: Viviana Farinelli (Edizioni Menabò d’Abruzzo) “il centro storico di Ortona: un patrimonio da valorizzare”, Raffaele Angelucci (FIAB Lanciano) “una nuova mobilità per la Costa dei Trabocchi del futuro” Stefano Civitarese (Coalizione Civica per Pescara) “ripensare l’urbanistica di Ortona senza consumo di suolo”.