Ortona, manifestazione dei commercianti: chiedono aiuti concreti

Occorrono affitti, tasse e bollette meno cari, finanziamenti a fondo perduto e sconti sulle utenze e sulle forniture e risposte certe

ORTONA (CH) – Oltre duecento commercianti di Ortona si sono dati dati oggi, lunedì 4 maggio, appuntamento in Piazza della Repubblica per chiedere sostegno al Governo regionale.

La manifestazione ha preso il posto del corteo storico intitolato a Margherita d’Austria che si sarebbe dovuto tenere oggi ed é stato annullato da una ottemperanza all’ordinanza regionale. Come riporta l’Ansa, i commercianti, a distanza di due metri l’uno dall’altro, hanno consegnato le chiavi alla ragazza che, in abiti d’epoca, avrebbe dovuto impersonificare Margherita d’Austria, la quale, a sua volta, le ha messe nelle mani del Sindaco, Leo Castglione.

In preda al senso di abbandono, hanno chiesto al Governo di intervenire con aiuti concreti e rapidi: affitti, tasse e bollette meno cari, finanziamenti a fondo perduto e sconti sulle utenze e tutte le forniture. I commercianti hanno chiesto, altresì, risposte certe per riaprire a giugno, se si potrà, perché, per fare investimenti in vista della riapertura, devono sapere cosa li aspetta e avere fin d’ora linee guida certe in modo da potersi adeguare e investire senza rischiare di perdere i soldi investiti.